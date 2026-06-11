Два сладоледа за 44 евро: Двойка предупреждава за „капан за туристи“

Ето кой "туристически капан" да избягвате, когато пътувате до тази дестинация?

Всички знаят, че няма по-хубав сладолед от джелатото в Италия. В някои по-малки градчета, далеч от свръхтуризма, може да откриете сладолед за до 5 евро. В Рим обаче местните търговци се възползват от любовта на туристите към сладоледа.

Близо до площад Навона в Рим, американска двойка туристи са били таксувани 44 евро за два сладоледа от щанд. Тази новина предизвика гняв в социалните мрежи.

Сладолед за 44 евро

Снимка: Facebook

Никол Ан от Флорида разказва за случката в социалните мрежи и бързо привлече вниманието на потребителите, предизвиквайки разгорещен онлайн дебат за връзката между туризма и прозрачността на цените в един от най-посещаваните райони на Рим.

Жената обясни, че тя и съпругът ѝ са се отбили в сладкарницата „Дон Нино“, за да поръчат два сладоледа с по три вкуса. Твърди се, че докато сладоледът се приготвял, персоналът добавил други продукти, включително макарони и каноли с шамфъстък, без веднага да е ясно, че това са платени екстри. Когато дошло време за плащане, ги очаквала изненада.

„Мислех, че казаха 14 евро“, написа Никол във Facebook група, предлагаща съвети за пътуване до Рим, обяснявайки, че е разбрала действителната сума едва след като е проверила касовата бележка.

Касовата бележка, публикувана онлайн, показва, че двете порции, посочени като макси, са стрували по дванадесет евро всяка. В допълнение към това са били доплащани бита сметана, макарони и каноли с шамфъстък, с което общата сума достига 44 евро за поръчка, консумирана без обслужване на масата.

Много потребители изразиха солидарност с американската двойка, докато други посочиха, че в районите с най-висока концентрация на туристи цените могат да бъдат значително по-високи, отколкото в други части на града.