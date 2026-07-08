Най-честите измами при онлайн резервации през лятото

90% от пътуващите изпитват натиск да резервират възможно най-бързо

Цените на летните пътувания продължават да се повишават, а експерти предупреждават, че това може да доведе до повече измами, насочени към хората, които планират почивки. Според нов доклад на компанията за киберсигурност McAfee, с увеличаването на разходите за пътуване расте и склонността на потребителите да поемат риск, когато търсят по-изгодни оферти, предава Travel + Leisure.

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Данните на McAfee показват, че 90% от пътуващите изпитват натиск да резервират възможно най-бързо, което създава идеална среда за измамници, които се възползват от усещането за спешност. „Цената на пътуванията става все по-висока всяка година и това променя начина, по който хората вземат решения“, заявява Абхишек Карник, ръководител на отдела за изследване на заплахи в McAfee. По думите му, когато цените са високи и местата са ограничени, потребителите действат по-бързо, а измамниците използват това, като се представят за познати туристически компании и надеждни брандове.

Проблемът е широко разпространен – 38% от пътуващите посочват, че са попадали на измама, свързана с пътуване, а 33% признават, че са игнорирали предупредителни сигнали, за да не изпуснат привидно добра оферта. Един от основните рискове са фалшивите сайтове, които копират дизайна и името на популярни туристически платформи. Според McAfee най-често имитираното приложение в туристическия сектор е Tripadvisor.

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Финансовите последици също са значителни. От хората, които са се сблъскали с туристическа измама, 41% са загубили пари, а почти половината от тях – 48%, са претърпели загуби над 500 долара. Това показва, че измамите не са само проблем за личните данни, а могат да доведат и до сериозни финансови щети.

Рисковете не приключват с направата на резервация. McAfee предупреждава, че измамниците могат да атакуват туристите и по време на самото пътуване чрез обществени Wi-Fi мрежи, включително тези на летища, чрез QR кодове или чрез споделени и публични компютри. Потребителите трябва да бъдат внимателни и със съобщения, които изглеждат изпратени от авиокомпании или хотели, като проверяват източника, преди да отварят линкове, свързани с пътувания.

Американската Администрация за сигурност на транспорта (TSA) също предупреждава за опасностите при използване на обществени Wi-Fi мрежи, тъй като те могат да изложат личните данни на риск от хакерски атаки. Агенцията обръща внимание и на т.нар. „juice jacking“ – атаки, при които хакери използват незащитени USB портове за зареждане на летища, за да получат достъп до информация от устройствата. Пътуващите могат да се защитят чрез USB блокер за данни или като използват собствено зарядно устройство.