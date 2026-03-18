Това са най-евтините градове за туризъм в Европа

Ето къде може да отседнете за малко пари

Пътуването в Европа не винаги означава големи разходи. Напротив – редица градове, особено в Източна и Централна Европа, предлагат богата култура, история и преживявания на много достъпни цени. Според различни класации и анализи, именно тези дестинации съчетават ниски цени за настаняване, храна и транспорт с висока туристическа стойност.

Прага, Чехия

Прага е приказен град с калдъръмени улички, готически църкви и емблематичния Карлов мост. Въпреки популярността си, градът остава достъпен за пътуващи с ограничен бюджет.

Местните кръчми предлагат бира на цени от едва 1,50 евро, а храната в малки ресторанти струва около 6–10 евро. Цените на хостелите започват от 15 евро на вечер, докато цените на евтините хотели са средно 40 евро. Историческият чар на Стария град, Пражкият замък и Астрономическият часовник са забележителности, които няма да ви разорят.

Рига, Латвия

Рига съчетава зашеметяваща архитектура в стил ар нуво с оживен стар град и достъпен начин на живот. Храната обикновено струва 5–10 евро, а общественият транспорт е евтин и ефикасен, пише Earthology365.

Хостелите започват от 12 евро на вечер, а бюджетните хотели са средно по 40 евро. Централният пазар, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, предлага културно и кулинарно преживяване, без да харчите много. Рига е идеална за пътуващи, търсещи култура, история и нощен живот с ограничен бюджет.

Сараево, Босна и Херцеговина

Сараево е град на контрасти, смесващ османско, австро-унгарско и балканско влияние. Уличната храна и традиционните ястия са изключително достъпни, под 5 евро.

Бюджетните места за настаняване варират от 10 до 25 евро на вечер. Задължителните места за посещение включват базара Башчаршия, историческите мостове и джамията Гази Хусрев-бег. Сараево е идеално място за пътуващи, търсещи история, култура и достъпни преживявания.

Порто, Португалия

Порто, крайбрежният град на Португалия, известен с виното си, предлага чар на достъпни цени. Чаша местно вино струва 2–3 евро, а храната в неформални заведения за хранене е под 10 евро.

Хостелите започват от 15 евро на вечер, а бюджетните хотели са средно по 40–60 евро. Разходете се из квартал Рибейра, прекосете моста Дом Луиш I и се насладете на крайбрежни кафенета, без да харчите прекалено много.

Братислава, Словакия

Братислава, столицата на Словакия, е малка, но пълна с история и култура. Храната струва 5–8 евро, а хостелите започват от 12 евро на вечер.

Забележителностите включват Братиславския замък, катедралата „Свети Мартин“ и очарователния стар град. Разположението му близо до Виена позволява да се насладите на чара на Словакия, без да плащате западноевропейски цени.

Варшава, Полша

Варшава е смесица от модерна архитектура и исторически чар, реконструирана след Втората световна война. Храната е много достъпна, около 5–7 евро, а хостелите започват от 12 евро на вечер.

Посетете Стария град, парка Лазенки и Кралския замък за културно преживяване, което е щадящо за портфейла ви. Варшава е идеална за пътешественици, търсещи история, култура и бюджетни пътувания.

