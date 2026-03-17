Колко време може да отлагаме ползването на отпуска?

bTV Бизнес екип

Какво казва законът

Всички дни от отпуската могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година. Работодателят дължи и обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение отново за всички дни, които не са погасени по давност. Давността започва да тече от следващата годината, за която се полага отпускът. Например до края на 2026 г. могат да се използват последно дните от 2025 г. Давността спира за периода, в който работникът или служителят използва друг вид отпуск – за бременност и раждане, за гледане на дете и т.н.

Част от отпуска може да бъде отложен за следващата календарна година след искане на работниците и служителите и със съгласието на работодателя, пише платформата My work. Работодателят също може да отложи част от отпуска, но само по важни производствени причини. Във всеки случаи обаче работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината, за която се полагат, а останалите – най-късно до средата на следващата. След този срок работниците и служителите могат да ползват прехвърлените или неизползваните дни отпуск от предходната година с 14-дневно предизвестие и без съгласието на работодателя. Те обаче трябва да има доказателства, че преди това са поискали отпуск и той им е бил отказан.

В общия случай работниците са длъжни да използват платения годишен отпуск до края на календарната година, за която той се полага. Работодателите са длъжни да създадат ред за ползване на отпуските, като информират работниците в началото на годината за полагаемите дни и да ги поканят да заявят ползването на останалите от предходната година. Липсата на информиране на работещите за полагаемите им се  дни е едно от най-честите нарушения, които контролните органи на Агенцията установяват във връзка с отпуските.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

