Най-гостоприемният град в света се намира в тази европейска държава

Градовете имат индивидуалност, точно както хората, и макар всеки един от тях да е уникален и брилянтен, кацането на ново място и прегръдката с отворени обятия е доста мечтателно чувство, когато пътувате. Time Out проведе собствено проучване на най-разнообразните и приобщаващи центрове на планетата, което открои Лондон, Брайтън, Мелбърн и Ню Йорк като най-добрите места за чувство на гостоприемство, но четиринадесетите годишни награди Traveller Review Awards на Booking.com току-що ни предоставиха свеж поглед върху най-приятелските места в света.
Класацията се основава на повече от 370 милиона проверени онлайн отзива, а Монтепулчано, средновековен град на хълм в южна Тоскана, претендира за първото място като най-гостоприемно място в света, пише Time out.
Това място има малко население от едва 14 000 души, но туризмът е неразделна част от икономическия му просперитет през последните 60 години, така че е разбираемо, че посетителите продължават да бъдат посрещани топло. Освен това е удобен за пешеходци с много улици без автомобили, може да се похвали с типична рустикална ренесансова архитектура и споделя името си с вкусно червено вино, мястото би било отличен претендент за пътуване с кола, посещаващо постоянно нарастващия списък с красиви градове и села на Италия.
Магонг в Тайван заема второ място, а Сан Мартин де лос Андес в Аржентина – трето. Ето топ 10 на по-малко известни, но невероятно приветливи места, които си струва да посетите.
Това са 10-те най-приветливи града в света, според Booking.com
Монтепулчано, Италия
Магонг, Тайван
Сан Мартин де лос Андес, Аржентина
Харогейт, Великобритания
Фредериксбърг, Тексас, САЩ
Пиренополис, Бразилия
Свакопмунд, Намибия
Такаяма, Япония
Нуса Хедс, Австралия
Клайпеда, Литва
