Тези трикове за шофиране ще ви спестят до 20% от разходите за гориво

През последните седмици събитията в Персийския залив разтърсиха световния петролен пазар и доведоха до рязко покачване на цените на горивата. Ако досега не сте шофирали икономично, сега е моментът да промените навиците си. С правилен подход можете да спестите до 20% от разходите за бензин или дизел.

За икономия на гориво са нужни най-вече дисциплина и правилен начин на шофиране, пише Biznis Kurir. Редовната поддръжка на автомобила също е от ключово значение, а прилагането на определени трикове може да ви осигури по-голям пробег с един резервоар.

Карайте плавно

Потегляйте и ускорявайте постепенно. Агресивното шофиране значително увеличава разхода на гориво. Няма нужда да бързате на светофар или да форсирате двигателя.

При потегляне ускорявайте плавно – при дизеловите автомобили около 2000 оборота, а при бензиновите – около 2500. Сменяйте предавките навреме и преминавайте към по-висока предавка възможно най-рано.

Избягвайте рязкото ускоряване и спиране. Ако виждате, че ще трябва да спрете, отпуснете газта и се движете по инерция. Това пести гориво и щади спирачките.

Следете налягането в гумите

Правилното налягане в гумите е от съществено значение. Ниското налягане увеличава разхода на гориво и износването на гумите, а прекалено високото намалява стабилността на автомобила.

Сменяйте навреме летни и зимни гуми - това подобрява както безопасността, така и икономията.

Използвайте климатика разумно

Климатикът натоварва двигателя и увеличава разхода на гориво. В градски условия и при ниска скорост е по-добре да отворите прозорците.

При по-висока скорост (над 80 км/ч) обаче отворените прозорци влошават аеродинамиката. В тези случаи е по-икономично да използвате климатика със затворени прозорци.

Ако имате покривен багажник, сваляйте го, когато не го използвате – той също увеличава разхода.

Поддържайте постоянна скорост

Най-икономично е да шофирате с равномерна скорост. По извънградски пътища оптималната скорост е между 70 и 90 км/ч, а на магистрала – между 110 и 120 км/ч. При по-високи скорости разходът на гориво нараства значително.

Планирайте предварително маршрута си и се старайте да комбинирате няколко задачи в едно пътуване.

Поддържайте автомобила и не го претоварвайте

Дори малки технически неизправности могат да увеличат разхода на гориво. Редовната смяна на масло, свещи и въздушен филтър може да намали разхода с до 10%.

Премахнете и ненужните вещи от автомобила – всеки излишен килограм увеличава разхода.

