Разкриха мащабна кибератака, свързана с Русия - засегната е и България

Данните за атаката са станали публично достъпни по невнимание от хакерите

Хакери, за които се предполага, че са свързани с Русия, са осъществили мащабна кибератака срещу имейл акаунти на украински прокурори и разследващи, съобщи Reuters.

Според информацията, цитирана от агенцията, са засегнати над 170 имейл акаунта в Украйна, включително на високопоставени представители на прокуратурата и държавни структури.

Данните за атаката са станали публично достъпни по невнимание от самите хакери, които са оставили следи в свои сървъри. Те са открити от експертната група Ctrl-Alt-Intel. Според тях между септември 2024 г. и март 2026 г. са компрометирани поне 284 пощенски кутии. По-голямата част от засегнатите са украински служители, но има и случаи в други държави.

Засегнати са и страни от Балканите

Кибератаката не се ограничава само до Украйна. Засегнати са акаунти и в редица страни от НАТО и Балканите.

В България хакерите са проникнали в поне четири имейл акаунта на служители в Пловдивска област.

В Румъния са засегнати десетки акаунти на военновъздушните сили, включително такива, свързани с бази на НАТО. В Гърция са атакувани структури на въоръжените сили, а в Сърбия – представители на академичните и военните среди.

Според експерти целта на атаката е била да се събира чувствителна информация, включително данни за разследвания, свързани с корупция и дейността на руски агенти в Украйна. Възможно е също така да са търсени компрометиращи материали за високопоставени служители.

Подозрения за връзка с Русия

Киберексперти свързват атаката с руската хакерска група Fancy Bear, за която се смята, че има връзки с руското военно разузнаване.

Независими анализатори от компаниите ESET и TrendAI също откриват следи, водещи към Москва, макар да няма пълно съгласие дали точно тази група стои зад операцията. Русия традиционно отрича да участва в подобни кибератаки.

Сред засегнатите институции са специализирани прокуратури и агенции, които играят ключова роля в борбата с корупцията и разкриването на шпионаж в Украйна. Засегнати са и десетки служители, включително хора на ръководни позиции.

Разследването продължава

Украинските власти са започнали разследване на случая и вече работят по установените пробиви. Към момента засегнатите институции не дават подробни коментари.

Експерти предупреждават, че подобни кибератаки вероятно ще продължат, особено на фона на продължаващото напрежение и конфликти в региона.

