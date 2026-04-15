Българското приложение за дигитален гардероб

Може ли изкуственият интелект да спре свръхпотреблението в модата?

Помните ли легендарния дигитален гардероб на Шер от култовия филм на 90-те „Баровки“? Това, което тогава изглеждаше като далечна научна фантастика, днес е реалност – при това създадено тук, в България.

Всеки от нас познава парадокса: гардеробът се пука по шевовете, а пред огледалото цари пълно отчаяние. Жените никога не обличат 1/3 от дрехите си в гардероба, сочат резултатите от проучване на неправителствената организация Oxfam. Точно тук се намесва Миглена Петрова, основател на стартъпа Outfit IQ. След успешно преминаване през акселератора Founder Institute и подкрепата на София Тех Парк, тя превърна един проблем на много жени в технологично решение.

Личният асистент, който познава стила ви

„Исках да изглеждам различно всеки ден, без да губя ценно време в комбинации“, споделя Миглена. Резултатът е приложение, задвижвано от изкуствен интелект, което действа като персонален стилист.

Как работи магията?

AI разпознава цветове, материи и стилове на вече качените дрехи.След това предлага аутфити според повода, прогнозата за времето и дори вашето текущо настроение. Колкото повече го използвате, толкова по-добре алгоритъмът разбира личните ви предпочитания.

„Не е нужно да снимате целия си гардероб наведнъж,“ съветва Миглена.

Мода с кауза: Технологии срещу „бързата мода“

Освен удобство, Outfit IQ носи и по-дълбоко послание – устойчивост. Модната индустрия е сред най-големите замърсители в света, а огромна част от произведените дрехи никога не излизат от дрешника.

"Често купуваме нови дрехи, защото имаме усещането, че „нямаме какво да облечем“. Но когато видиш колко различни комбинации могат да се създадат със собствените ти дрехи, това усещане намалява.

Имала съм и личен пример. Веднъж видях публикация на популярна създателка на съдържание, която показваше комбинации с дрехи от определена марка. Реших да пресъздам подобни комбинации със собствените си дрехи чрез приложението – и резултатът беше впечатляващ. Дори ми предложи яке, което бях напълно забравила, че имам.

Подобна обратна връзка получаваме и от други потребители, че започват да откриват отново дрехи, които отдавна не са носили."

Въпреки иновативността, пътят не е лесен. Миглена признава, че привличането на капитал в България за B2C продукти (насочени директно към потребителя) е сериозно предизвикателство. Тя обаче не се предава. Вече има партньорства с бутици и амбициозен план за следващите 5 години – приложението да се превърне в глобална платформа за споделяне на вдъхновение. Освен това предвижда възможност за препродажба или даряване на неизползвани дрехи само с един клик.

С приложения като Outfit IQ, бъдещето на модата изглежда не само по-дигитално, но и значително по-умно и отговорно. Пътят към стилната визия вече не минава през магазина, а през екрана на телефона ви.

