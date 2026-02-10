Тези 5 държави имат най-големите златни резерви в света

Ето къде ги съхраняват

Геополитическите условия през 2025 и 2026 г. доведоха до исторически върхове на цените на златото. Коя държава има най-големи резерви?

САЩ имат най-много злато и държат резервите на над 60+ държави

С 8 133,5 тона злато, САЩ притежават почти толкова, колкото следващите три държави в списъка взети заедно. Това злато е не само резерв, но и основата на долара като глобална резервна валута. По-голямата част от тези запаси, около 56%, се съхраняват във Форт Нокс, известен като най-охраняваното място в света. Уест Пойнт и Денвър са монетни дворове с висока степен на сигурност, които съхраняват останалата част от националното съкровище.

Федералният резервен банк на Ню Йорк е мястото, където САЩ съхраняват около 5% от златото си, но този трезор всъщност е известен с това, че съхранява златото на над 60 чуждестранни държави.

Германия държи по-голямата част от златото си във Франкфурт

Германия има резерви от 3351,5 тона злато. В продължение на години по-голямата част от това злато се съхраняваше в чужбина поради опасения от Студената война, но Бундесбанк наскоро завърши основен процес на репатриране. Най-голямата част от резервите, малко над 50 процента, се намират във Франкфурт на Майн.

1236 тона, на стойност около 164 милиарда евро, се съхраняват в Ню Йорк. Поради настоящите геополитически сътресения, призиви за репатриране на злато от САЩ се чуват все по-често в Германия.

Освен в Ню Йорк, останалата част от златото се съхранява в центъра в Лондон за лесно конвертиране в чуждестранни валути в случай на спешна нужда.

Италия се защитава от инфлация със злато

Италия притежава 2451,8 тона злато. За разлика от някои други страни, Италия не е продавала златото си от десетилетия, виждайки го като ключов щит срещу инфлацията. По-голямата част от резервите се намират в подземните трезори на Banca d'Italia в Рим.

По-малки части от златото се разпределят в САЩ, Швейцария и Великобритания, за да се осигури ликвидност на международните пазари.

Франция държи цялото злато в хазната си

Франция държи 2436,9 тона злато. Интересно е, че Франция държи почти цялото си злато у дома.

La Souterraine в Париж е един от най-впечатляващите трезори в света. Той се намира на 29 метра под нивото на улица в Париж. Трезорът е толкова голям, че през цялата история е бил използван и за защита на произведения на изкуството.

В продължение на десетилетия Франция настоява за пълен суверенитет над златото си, което през 2026 г. се оказва далновидна стратегия.

Руската федерация съхранява злато в два града

Русия е нараснала най-бързо в този списък през последното десетилетие и в момента притежава около 2332,7 тона злато.

Според официални данни на Централната банка на Русия, цялото злато се съхранява изключително в страната, на места в Москва и Санкт Петербург. Главното хранилище в Москва обхваща над 17 000 квадратни метра и е оборудвано с най-модерната защита срещу кибер и физически атаки.

През 2026 г. местоположението на златото се превърна в чисто политически въпрос. Държавите, които съхраняват злато в Ню Йорк или Лондон, имат предимството на бързите продажби на фондовия пазар, но са изложени на риска от замразяване на активи в случай на санкции.Следователно тенденцията тази година е ясна: златото масово се връща в местните хазни, процесът на репатриране има потенциала да беляза годината.

