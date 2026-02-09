Втората най-голяма икономика в света купува злато за 15-ти пореден месец

С колко се увеличава стойността на златните резерви?

Централната банка на Китай удължи изкупуването на злато за 15-ти пореден месец през януари, показват данни на Китайската народна банка (PBOC), цитирани от Reuters.

Златните запаси на страната са се увеличили до 74,19 милиона тройунции фини злато до края на януари, в сравнение със 74,15 милиона през предходния месец.

Снимка: iStock

Стойността на златните резерви на Китай се е увеличила до 369,58 милиарда долара в края на миналия месец от 319,45 милиарда долара месец по-рано, според данни на Народната банка на Китай.

Златото, дълго време смятано за безопасен актив за хеджиране срещу политически и икономически рискове, отбеляза рязък скок в спекулативна покупка през януари, която го изведе до рекордните близо 5600 долара за унция.

Но бичият тренд при спот цените на златото бързо се разпадна след номинацията на Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв на САЩ в края на януари, като цената на златото падна до 4 403,24 долара за унция в понеделник.

Златото сега се търгува на около 4 960 долара за унция

Снимка: iStock

Потреблението на злато в Китай обаче спадна за втора поредна година през 2025 г., спадайки с 3,75% до 950 метрични тона, съобщи държавната Китайска златна асоциация.

Но покупките на златни кюлчета и монети, представляващи търсенето на сигурно убежище, скочиха за втора поредна година, достигайки 35,14% през 2025 г. и представлявайки повече от половината от общото потребление на злато.

През май 2024 г. Народната банка на Китай прекъсна 18-месечна серия от покупки на злато, но възобнови покупките шест месеца по-късно.

