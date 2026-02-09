Златото и среброто поскъпват - какви са причините?

Спот цената на златото премина отново границата от 5000 долара за тройунция

Цените на златото и среброто продължиха да се повишават в понеделник, докато щатският долар отслабна преди публикуването на важните данни за заетостта и инфлацията в САЩ по-късно през седмицата, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Спот цената на златото премина отново границата от 5000 долара за тройунция, достигайки 5025,97 долара към 08:50 часа българско време, което е с 1,3 на сто над нивото в края на петъчната търговия. В петък златото поскъпна с около 4 на сто, възстановявайки част от загубите си през предходните дни.

Снимка: iStock

Американските фючърси на злато с доставка през април се покачиха с 1,4 на сто, достигайки 5048,30 долара за тройунция. Междувременно курсът на долара спадна до най-ниското си ниво от 4 февруари насам, като по-слабата валута прави металите, търгувани в долари, по-евтини за инвеститорите с други валути. Индексът на долара, измерващ стойността му спрямо кошница от шест основни чуждестранни валути, се понижи с 0,2 на сто до 97,38 пункта.

„Ловът на изгодни сделки също изтласква златото обратно над нивото от 5000 долара“, коментира главният анализатор на брокерската компания KCM, Тим Уотър. Инвеститорите очакват новите данни за заетостта и потребителските цени в САЩ, като прогнозират поне две понижения на лихвите на Федералния резерв с по 25 базисни пункта през 2026 г., като първото се очаква през юни.

„Всеки сигнал за отслабване на заетостта може да подпомогне възстановяването на цената на златото. Не очакваме понижение на лихвите до средата на годината, освен ако данните за заетостта не покажат сериозно влошаване“, допълва Уотър.

Спот цената на среброто се повиши с 4,7 на сто до 81,55 долара за тройунция, след ръст от близо 10 на сто през предходната сесия. На 29 януари среброто за кратко достигна рекордните 121,64 долара за тройунция, но след това спадна. Цената на платината се покачи с 0,2 на сто до 2099,15 долара за тройунция, а паладият – с 1,3 на сто до 1728,0 долара за тройунция.

