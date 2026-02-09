BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1794 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$70,833.2
Последвайте ни
1 USD
1.1794 BGN
Петрол
66.29 $/барел
Bitcoin
$70,833.2
Свят Златото и среброто поскъпват - какви са причините?

Златото и среброто поскъпват - какви са причините?

bTV Бизнес екип

Спот цената на златото премина отново границата от 5000 долара за тройунция

Цените на златото и среброто продължиха да се повишават в понеделник, докато щатският долар отслабна преди публикуването на важните данни за заетостта и инфлацията в САЩ по-късно през седмицата, съобщава Ройтерс, цитира БТА.

Спот цената на златото премина отново границата от 5000 долара за тройунция, достигайки 5025,97 долара към 08:50 часа българско време, което е с 1,3 на сто над нивото в края на петъчната търговия. В петък златото поскъпна с около 4 на сто, възстановявайки част от загубите си през предходните дни.

Снимка: iStock

Американските фючърси на злато с доставка през април се покачиха с 1,4 на сто, достигайки 5048,30 долара за тройунция. Междувременно курсът на долара спадна до най-ниското си ниво от 4 февруари насам, като по-слабата валута прави металите, търгувани в долари, по-евтини за инвеститорите с други валути. Индексът на долара, измерващ стойността му спрямо кошница от шест основни чуждестранни валути, се понижи с 0,2 на сто до 97,38 пункта.

Ловът на изгодни сделки също изтласква златото обратно над нивото от 5000 долара“, коментира главният анализатор на брокерската компания KCM, Тим Уотър. Инвеститорите очакват новите данни за заетостта и потребителските цени в САЩ, като прогнозират поне две понижения на лихвите на Федералния резерв с по 25 базисни пункта през 2026 г., като първото се очаква през юни.

 

Какво е

Всеки сигнал за отслабване на заетостта може да подпомогне възстановяването на цената на златото. Не очакваме понижение на лихвите до средата на годината, освен ако данните за заетостта не покажат сериозно влошаване“, допълва Уотър.

 

Спот цената на среброто се повиши с 4,7 на сто до 81,55 долара за тройунция, след ръст от близо 10 на сто през предходната сесия. На 29 януари среброто за кратко достигна рекордните 121,64 долара за тройунция, но след това спадна. Цената на платината се покачи с 0,2 на сто до 2099,15 долара за тройунция, а паладият с 1,3 на сто до 1728,0 долара за тройунция.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата