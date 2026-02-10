След еврото: Тези хранителни продукти са шампиони по поскъпване през януари

Цените са по-високи отколкото в шест други държави в ЕС

След като България официално влезе в еврозоната, българският потребител продължава да счита, че има поскъпване на цените. Данните също го показват. Според резулнати от наблюдения на малката потребителска кошница, цитирани от сайта на КНСБ, 5 хранителни продукта са по-скъпи отколкото в Германия, Испания, Хърватия, Румъния, Франция и Нидерландия.

Кои са тези продукти?

Продуктите, за които говорим са брашното, оризът, прясното мляко, олиото и баничката. Съпоставката показва и че те отдавна са минали средноевропейските стойности.

КНСБ следи от средата на миналата година цените на 21 стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини. Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото. През този месец, като първи след преминаването към европейската валута, към изследването са добавени и стойностите на фризьорските и таксиметровите услуги, както и на охраняемите паркинги.

Защо цените се вдигат?

Снимка: iStock

Обяснение за шампионите по поскъпване у нас – брашно, ориз, олио, прясно мляко, закуска липсва. Това ценово равнище няма общо с еврото, а е устойчива тенденция и ние продължаваме да мислим, че има причини, които са очевидни – слабата и неперфектна конкуренция.

Общата стойност на малката потребителска кошница през януари в България е 58,8 евро и с минимална заплата тя може да се купи най-малко пъти в ЕС – само десет. В съседна Румъния кошницата с основните продукти струва 47,99 евро и хората там могат с МРЗ да си я позволят 16 пъти. От другите страни в ЕС кошницата е по-евтина и в Хърватия – 52,85 евро и може да бъде купена 19 пъти с тяхната минимална заплата от 1050 евро. В Германия стойността на основните продукти е 75,02 евро и с МРЗ от 2409 евро може да бъде напазарувана 32 пъти.

Цената на продуктите в кошницата

Снимка: Getty Images/iStock

Спрямо декември стойността на потребителската кошница в България се е увеличила с 1,3% или 75 евроцента.

Започналото през октомври нарастване при цената на зеленчуците продължава и през януари при доматите (+15,2%), краставиците (+5,5%), картофите (+6,5%). Освен при зеленчуците по-значителен ръст се регистрира при цената на охладено пиле (+1,2%), забелязва се плавно нарастване при цената на кисело мляко (+0,9%), олио (+0,8) и яйца (+0,7).

Спрямо юни миналата година най-много са поскъпнали краставиците – с 61,9%. Хляб „Добруджа“ поскъпва с 4,9%, а при кренвиршите нарастването е с 4,8%.

През януари има увеличение и на кафе еспресо в чаша с близо 6% в магазини или малки търговски обекти. Ръст има и при минералната вода с 5,6%. Предполагаме, че това увеличение идва от превалутирането, не толкова от обективни фактори, тъй като при цените на кафето на международните пазари има задържане на цената, коментират експерти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN