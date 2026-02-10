Историята на човек, който фалира 5 пъти, но създаде една от най-големите компании в света

Той е пример са това, че не бива да се отказваш по пътя към целите си

Когато Брайън Чески завършва Rhode Island School of Design (RISD), бъдещето му изглежда ясно: кариера на индустриален дизайнер, стабилна работа и сигурен живот. Той се мести в Лос Анджелис и започва работа в компанията 3DID. Проектира играчки, китари, медицинско оборудване – всичко, което един дизайнер би трябвало да мечтае да прави. Но реалността е друга. Дълги пътувания до работа. Проекти без смисъл. И момент, който променя всичко – участие в екип, който разработва… седалка за тоалетна за телевизионното шоу American Inventor.

Тогава Брайън осъзнава нещо болезнено:Това не е животът, който иска. През 2007 г. намалява работното си време и започва да се занимава с мебели – опит да намери по-смислена работа.

Същата година Брайън се мести в Сан Франциско при свой съученик от RISD – Джо Гебия. В града се провежда конференция на индустриалните дизайнери. Хотелите са пълни. Тогава им хрумва идея: да отдадат дома си на краткосрочни гости. Осигуряват въздушни матраци и закуска. Така се ражда „AirBed & Breakfast“. Никой не го нарича бизнес, това е просто начин да оцелеят.

Брайън и Джо канят програмиста Нейтън Блечарчик да им помогне с уебсайт. Сайтът стартира малко преди фестивала SXSW през 2008 г. Резултатът? Само две резервации. Едната – на самия Брайън. На SXSW той среща Майкъл Сейбъл – човекът, който по-късно ще ги свърже с Y Combinator и ще отвори вратата към сериозни инвестиции. Преди Демократичната национална конвенция през 2008 г. компанията се рестартира. TechCrunch пише за тях – трафикът е толкова голям, че сайтът им се срива. С умна стратегия в социалните мрежи те стигат до национални медии. Резултатът: 800 обяви и 80 гости. Но финансово положението е катастрофално.

След конвенцията Брайън и Джо имат по 20 000 долара дълг. Вместо да се откажат, правят нещо абсурдно, но гениално:купуват 1000 кутии зърнена закуска и ги преопаковат като „Obama O’s“ и „Cap’n McCains“. Продажбите им носят между 20 000 и 30 000 долара. Така почти изплащат дълговете си. Airbnb оцелява. През 2010 г. Брайън официално става CEO на Airbnb.

През декември 2020 г. Airbnb излиза на борсата. През 2024 г. Fortune класира Брайън Чески сред 100-те най-влиятелни бизнес лидери в света.

Днес Airbnb работи в над 190 държави; има милиони домакини и гости; оценена е на десетки милиарди долари; промени начина, по който хората пътуват.

Брайън Чески казва по-късно: „Най-добрите идеи не идват от това как да печелиш повече,а от това как да решиш истински човешки проблем.“

