Българите ще пестят, отказват покупка на кола, жилище или ремонт

Какви са нагласите на българските потребители?

През следващите 12 месеца българските домакинства ще се въздържат от покупка на кола, имот или ремонт вкъщи. Това показва новото проучване наНационален статистически институт (НСИ) от наблюдението на потребителите за януари 2026 г.

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г. (от -25.1% на -25.9%), което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население.

Икономическата оценка

Общата оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца остава без съществена промяна спрямо предходното наблюдение. Прогнозите за следващата година обаче са малко по-благоприятни, в резултат на което балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.

Потребителските нагласи

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1.2 пункта.

