Pandora залага на нов благороден метал, докато златото и среброто поскъпват

Според компанията въвеждането на нови продукти ще позволи намаляване на зависимостта от стерлинговото сребро

Pandora, известна със своите сребърни гривни, ще заложи на друг благороден метал през 2026 г. — платината. Датската бижутерийна марка ще представи платинирани версии на някои от най-продаваните си гривни още тази година, с цел да намали зависимостта си от ценово нестабилното сребро, съобщиха от компанията в прессъобщение в сряда, пише Business Insider.

Снимка: Getty Images / iStock

През втората половина на годината платинираната серия ще бъде разширена и за богатия избор от талисмани на Pandora. Решението за промяната е взето след като „цената на среброто и златото се изстреля през последната година“. Според компанията въвеждането на платинови продукти ще позволи намаляване на зависимостта от стерлинговото сребро, като същевременно потребителите ще продължат да получават висококачествени и достъпни бижута.

Pandora е основана в Копенхаген през 1982 г. и днес разполага с около 2 400 магазина в повече от 100 държави. Цената на акциите на компанията е спаднала с около 63 % през последната година. Представители на Pandora не са отговорили на запитвания за коментар от Business Insider. Анализаторите от Jefferies отбелязват, че ходът на Pandora „показва компания в процес на съществено рекалибриране на продуктовото предлагане, клиентското предложение и веригата за доставки“.

Pandora не е единствената луксозна марка, която се отдръпва от среброто. Ръководители на LVMH съобщиха по време на конферентен разговор за резултатите на Tiffany & Co., че компанията ще намали зависимостта си от среброто, насочвайки се към злато и фини бижута. Цените на среброто скочиха с до 70 % през януари след около 170 % ръст през миналата година, подхранвани от ограничено предлагане, инвестиционно търсене, индустриално използване и спекулации.

Спот цените на среброто достигнаха рекордни над 121 щатски долара за тройунция миналата седмица, преди да се сринат с до 36 % в петък — най-големият еднодневен спад от 1980 г. насам. Оттогава цените възстановиха част от загубите, но волатилността вероятно ще остане висока.

Към момента спот среброто се търгува около 77 долара за тройунция, все още с ръст от около 25 % от началото на годината, докато спот златото е около 4 862 долара за унция. Цените на платината също нараснаха рязко, с около 165 % през миналата година и приблизително 8,4 % ръст през настоящата, засилвайки натиска върху разходите на производителите на бижута.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN