Tesla ще открие 1000 нови работни места в Германия

Tesla отчете 477 млн. долара печалба за първото тримесечие на годината

Автомобилната и роботизирана компания на Илон Мъск Tesla съобщи в четвъртък, че ще наеме над 1000 души в Германия - рядък положителен сигнал за затруднената автомобилна индустрия на страната.

До края на юни във фабриката на Tesla край Берлин ще бъдат назначени 1000 нови служители, заяви говорителка на компанията пред АФП, като потвърди плановете, за които първо съобщи германската агенция ДПА.

По думите й новите назначения ще увеличат седмичното производство с 20%, като това е „пряк отговор на нарасналото търсене“ на SUV модела Model Y на Tesla.

„Отделно вече е започнало търсенето на още няколкостотин нови служители за производството на батерийни клетки, което трябва да започне през първата половина на 2027 г.“, добави тя.

Новината рязко контрастира с поредицата съкращения в ключовата автомобилна индустрия на Германия, където местните производители се борят с високите разходи и ожесточената конкуренция в Китай, най-големия автомобилен пазар в света.

Групата Volkswagen, в която освен едноименната марка влизат още Audi и Porsche, планира да съкрати 50 000 работни места до 2030 г., а автомобилни доставчици като Schaeffler и Continental също съкращаваха персонал през последните години, припомни БГНЕС.

Tesla има малък дял в заетостта в германската автомобилна индустрия, като в единствената й фабрика в страната в момента работят около 10 700 души.

Най-големият германски синдикат IG Metall съобщи миналия месец, че ще заведе дело срещу компанията, обвинявайки я, че сплашва служители по време на изборите за представители на работната сила.

В сряда Tesla отчете печалба за първото тримесечие в горната граница на очакванията - 477 млн. долара, или 408 млн. евро, което е ръст от 17%, и заяви, че тази година ще инвестира над 25 млрд. долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN