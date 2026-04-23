Дъщерна фирма на българска финтех компания получи лиценз от БНБ за дружество за електронни пари

Групата е специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране

Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Монесо“ ЕООД, дъщерно дружество на една от най-динамично развиващите се български финтех компании ITF Group.

Групата, специализирана в небанково потребителско и бизнес кредитиране, оперира на пазара с онлайн кредитите SmileCredit, както и с първата българска платформа за peer-to-peer кредитиране Klear, която ITF Group придоби през 2025 г. Иновативната финансова институция е в топ 5 на компаниите в сегмента на онлайн кредитирането в България, а акциите й се търгуват на сегмента ВЕАМ на БФБ.

Ключов приоритет в стратегията за развитие на ITF Group е целенасоченото разширяване на продуктовото портфолио чрез разработване на нови решения, насочени към клиенти с по-добър кредитен профил. В тази връзка групата активно изгражда и развива продукти, които позволяват предлагането на по-конкурентни и по-изгодни условия – включително по-ниски цени на финансиране и по-гъвкави параметри на кредитите.

Разширяването към този клиентски сегмент бе значително ускорено след придобиването на дялове в Klear и FinBiz Technologies през втората половина на 2025 г. В резултат на стратегическия бизнес ход, компанията придоби иновативни технологии, които й позволиха да навлезе в два нови пазарни сегмента – кредитирането на т.нар. категория „near prime” потребители и текущото финансиране на микро, малки и средни бизнеси.

„За мениджърския екип на ITF придобиването на лиценза от „Монесо“ представлява ключов фактор за ускоряване на бъдещото развитие на групата, включително чрез диверсификация на приходите, оптимизация на бизнес модела и засилване на конкурентните ни предимства в динамично развиващия се сектор на финансовите технологии", заяви във връзка с издаването на лиценза на „Монесо“ изпълнителният директор на ITF Group Светослав Ангелов.

Последвайте businessnovinite.bg в