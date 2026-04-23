БГ Бизнес Как можем да изчислим прогнозната си пенсия?

Как можем да изчислим прогнозната си пенсия?

bTV Бизнес екип

Прогнозата се базира на официалните данни, налични в информационната система на НОИ

Изчисляването на бъдещата пенсия е възможно чрез електронна услуга на Националния осигурителен институт (НОИ), която дава предварителна прогноза за размера й. Услугата е предназначена за лица, на които все още не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, като предоставя възможност за изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и очакван размер на пенсията.

Прогнозата се базира на официалните данни, налични в информационната система на НОИ – осигурителен стаж и доход след 31 декември 1996 г., подавани от работодатели и самоосигуряващи се лица. За периодите преди тази дата потребителят сам въвежда необходимата информация. Услугата може да бъде използвана при наличие на минимум 36 месеца осигурителен стаж и доход след 1999 г.

Важно е да се подчертае, че чрез електронната услуга не се прави преценка дали лицето има право на пенсия. За целите на изчислението условно се приема, че изискванията на Кодекса за социално осигуряване са изпълнени.

Важна промяна при чекиране на голяма нискотарифна авиокомпания

Ключов елемент при определянето на бъдещата пенсия е индивидуалният коефициент. Той се изчислява въз основа на съотношението между личния осигурителен доход и средния за страната за всеки месец след 1 януари 2000 г. Доходите преди и след въвеждането на еврото през 2026 г. се отчитат съответно в лева и евро.

При лица, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, осигурителният доход за съответните периоди се намалява съгласно законовите изисквания. За тези лица се изчисляват два варианта на прогнозен резултат – с и без намаление на дохода. Размерът на намалението е строго индивидуален и зависи от осигурителната история.

Броят на милиардерите в света ще расте през следващите пет години – ето до колко ще достигне

От НОИ напомнят, че полученият резултат има изцяло прогнозен характер. Реалният размер на пенсията може да се различава в зависимост от законодателни промени или актуализация на данните.

Достъпът до услугата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, както и чрез личен идентификатор. Възможни са и случаи на липсващи данни, когато осигурителите не са подали необходимата информация или когато тя е класифицирана.

Електронната услуга представлява полезен инструмент за предварително ориентиране, но не замества официалното пенсионно производство, което започва с подаване на заявление и завършва с определяне на действителния размер на пенсията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

