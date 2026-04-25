Тази общност е била скрита от Google Maps в продължение на две десетилетия

bTV Бизнес екип

Всички улици на това място са частна собственост

В продължение на близо две десетилетия един от най-елитните квартали в Съединените щати остава извън обхвата на дигиталните карти. Норт Оукс — малка, но изключително заможна общност в щата Минесота — съзнателно успява да се „изтрие“ от Google Maps, запазвайки почти пълна дискретност за своите жители.

Историята обаче придобива неочакван обрат, след като създател на онлайн съдържание успява да заснеме района с дрон и публикува кадри, които бързо обикалят интернет. Така една от най-потайните общности в Америка внезапно попада под светлината на прожекторите.

Норт Оукс не е просто богат квартал — той е символ на уединение и контрол. В него се намират десетки луксозни имоти на стойност милиони долари, а според местни източници там живеят ръководители на големи компании и представители на бизнес елита.

Това, което отличава мястото, не е само богатството, а начинът, по който то се пази. Макар формално да не не е затворен комплекс, всички улици са частна собственост. На практика това означава, че външни лица нямат законен достъп до района. Камери за видеонаблюдение и системи за разпознаване на регистрационни номера следят всяко движение, а предупредителни табели ясно показват, че нежелани посетители не са добре дошли.

Още през 2008 г. жителите на Норт Оукс предприемат действия срещу Google, след като установяват, че кварталът им е заснет чрез услугата Street View. Следва твърда реакция — заплахи за съдебни действия и обвинения в незаконно проникване.

В крайна сметка технологичният гигант се съобразява и премахва визуалните данни. Години по-късно обаче става ясно, че абсолютната анонимност е трудно постижима. След получаване на необходимите разрешителни инфлуенсър заснема района с дрон, като успява да покаже улици, имоти и цялостната структура на квартала. Част от достъпа му е осигурена чрез покана от местен жител.

Публикуването на кадрите предизвиква смесени реакции. Докато част от интернет потребителите приветстват инициативата като победа за прозрачността, жителите на Норт Оукс я възприемат като посегателство върху личното им пространство. Местната асоциация на собствениците дори обмисля правни действия.

Случаят бързо се превръща в пример за т.нар. „ефект на Страйсънд“ — явление, при което опитите да се скрие информация водят до нейното още по-широко разпространение. Любопитното е, че малко след публикуването част от изображенията са премахнати от интернет, но това не намалява интереса - напротив, историята на Норт Оукс продължава да привлича внимание.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

