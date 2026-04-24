Наша съседка става домакин на Формула 1: Ще има ли икономически ефект?

Реалните ефекти върху БВП зависят силно от структурата на разходите

Формула 1 официално обяви, че Гран При на Турция ще се върне в календара на Световния шампионат на FIA Формула 1 от 2027 г., а „Истанбул Парк“ ще бъде домакин на състезания до сезон 2031 след подписване на ново споразумение с Министерството на младежта и спорта на Турция и Турската федерация по автомобилни спортове (TOSFED), съобщава Reuters.

Пистата, която за първи път бе част от шампионата през 2005 г., бързо спечели място сред любимите настилки за пилоти и фенове заради техническата си сложност и драматичния Turn 8. През годините на нея са се водили много запомнящи се битки, а състезанията през 2020 и 2021 г. останаха в историята, сред които Люис Хамилтън осигури седмата си световна титла през 2020 г.

Какво означава това за икономиката на Турция?

При предишните домакинства между 2005 и 2011 г., анализ на ефектите върху турската икономика показа, че „Истанбул Парк“ не е успял да генерира значителни и дълготрайни икономически ползи. Организирането на състезанието е било съпроводено с високи разходи, а посещаемостта е останала под потенциала на съоръжението, което е ограничило ефекта върху местния туризъм и бизнес.

Гран При на Формула 1 се проведе за първи път в Истанбул през 2005 г. Пистата е проектирана от известен архитект на писти за Формула, който беше един от най-известните с това, че завърташе пистите обратно на часовниковата стрелка. Дължината е 5,3 км, а общият капацитет е 125 000, с общ капацитет на местата 75 000. Освен това, Истанбул Парк е определен като една от трите най-добри писти от състезателите. След 2011 г. обаче събитията от Формула 1 вече не се провеждат в Истанбул поради липсата на публика и много високите разходи, пишат Science District.

Въпреки че международните спортни събития могат да стимулират приходите от туризъм и медийни права, реалните ефекти върху БВП или устойчив икономически растеж зависят силно от структурата на разходите, привличането на посетители и дългосрочната стратегия на домакините.

Големите такси за лицензиране и домакинство (често десетки милиони долари годишно) могат да изискват сериозни инвестиции от държавния бюджет.

С оглед на завръщането си в шампионата, турските власти очевидно планират да се възползват от натрупания опит и да максимизират икономическия ефект, особено на фона на силния интерес на феновете и потенциала за международен туризъм. Все пак ефектът ще зависи от това как страната ще управлява домакинството – дали ще успее да максимизира приходите и дългосрочните ползи.