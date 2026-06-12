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БГ Бизнес Дума на деня: Фонд за рисков капитал

Дума на деня: Фонд за рисков капитал

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "фонд за рисков капитал"?

Фондът за рисков капитал е инвестиционен механизъм, който осигурява финансиране на стартиращи и бързоразвиващи се компании с висок потенциал за растеж. Тези фондове инвестират в бизнеси, които често са в ранен етап на развитие и нямат достъп до традиционно банково финансиране. Срещу вложения капитал инвеститорите получават дял от компанията и участват в нейното бъдещо развитие.

Основната цел на фондовете за рисков капитал е да подпомогнат иновативни проекти в сектори като технологии, здравеопазване, финтех, изкуствен интелект и зелени иновации. Освен финансов ресурс, те често предоставят експертни знания, стратегически насоки, бизнес контакти и достъп до международни пазари. По този начин увеличават шансовете на младите компании да се развият успешно и да привлекат допълнителни инвестиции.

В България и Европа фондовете за рисков капитал играят все по-важна роля за развитието на предприемаческата екосистема. Те подпомагат създаването на нови работни места, насърчават иновациите и стимулират икономическия растеж. Успешните инвестиции могат да донесат значителна възвръщаемост както за инвеститорите, така и за самите компании, които получават възможност да разширят дейността си и да се утвърдят на международните пазари.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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