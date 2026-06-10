Кои са най-скъпите стадиони на Световното по футбол 2026?

Световното първенство през 2026 г. ще бъде историческо, тъй като за първи път три държави ще бъдат съвместни домакини на турнира

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г. трите страни домакини – Канада, Мексико и Съединените щати – са готови да посрещнат всички отбори и милионите фенове. Организаторите работят по последните детайли, за да гарантират безупречно провеждане на турнира, който има амбицията да се превърне в един от най-запомнящите се в историята. Сред всички съоръжения три стадиона се открояват като най-скъпите за Мондиал 2026.

SoFi в Лос Анджелис

На първо място е стадионът SoFi в Лос Анджелис, който е и най-скъпият стадион в света със стойност от 5,5 милиарда долара. С капацитет от около 70 000 зрители той ще бъде една от основните сцени на турнира и при големи събития може да бъде увеличен до повече от 100 000 места. Съоръжението се отличава с иновативен полупрозрачен покрив от ETFE панели, който пропуска естествена светлина и същевременно осигурява защита от атмосферните условия. Дом е на отборите от NFL – Los Angeles Rams и Los Angeles Chargers, а през годините е бил домакин на редица престижни събития, включително Super Bowl LVI. По време на Световното първенство по футбол през 2026 г. стадионът ще приеме осем мача и ще бъде една от емблематичните арени на турнира.

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„МетЛайф“ в Ню Джърси

MetLife Stadium е един от най-големите и емблематични стадиони в Съединените щати. Разположен в спортния комплекс Meadowlands в Ийст Ръдърфорд, само на около 8 километра от Ню Йорк, той е открит през 2010 г. като наследник на стария Giants Stadium. С инвестиция от приблизително 1,6 милиарда долара съоръжението е било най-скъпият стадион в САЩ към момента на завършването си. Арена с капацитет над 82 000 зрители, MetLife е най-големият стадион в щата Ню Джърси и в целия нюйоркски метрополитен район. Той е дом на двата отбора от NFL – New York Giants и New York Jets, а през 2026 г. ще бъде сред основните сцени на Световното първенство по футбол, включително домакин на финалния мач на турнира. Стадионът вече има богат опит в организирането на големи спортни събития, сред които Super Bowl XLVIII и финалът на FIFA Club World Cup.

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„Мерцедес-Бенц“ в Атланта

Mercedes-Benz Stadium е една от най-модерните спортни арени в Северна Америка. Открит през 2017 г. като наследник на Georgia Dome, стадионът впечатлява с иновативния си прибиращ се покрив и многофункционален дизайн. Строителството му струва около 1,6 милиарда долара, което го нарежда сред най-скъпите спортни съоръжения в света. Стадионът е дом на Atlanta Falcons от NFL и Atlanta United FC, като редовно приема и големи футболни, музикални и развлекателни събития. През годините е бил домакин на престижни прояви като Super Bowl LIII, финала на MLS Cup и мачове от колежанското първенство по американски футбол. По време на Световното първенство по футбол през 2026 г. стадионът ще приеме няколко срещи от турнира.

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Освен впечатляващите инвестиции, организаторите се стремят да улеснят достъпа на феновете до турнира. Една от най-често отправяните критики към САЩ беше свързана с трудностите при получаването на визи. В отговор американските власти обявиха, че притежателите на официални билети за мачове ще могат да получат приоритет при насрочването на визови интервюта, стига да отговарят на имиграционните изисквания. Допълнително предимство предлага и FIFA PASS, достъпен за феновете, закупили билети директно от FIFA, предава Marca.

Световното първенство през 2026 г. ще бъде историческо, тъй като за първи път три държави ще бъдат съвместни домакини на турнира. Срещите ще се проведат в 16 града в Северна Америка. Легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще стане първият стадион в историята с домакинство на три световни първенства.

Сред останалите впечатляващи арени са BC Place във Ванкувър с прибиращ се покрив, BMO Field в Торонто, модерният Estadio BBVA в Монтерей, както и AT&T Stadium в Тексас, известен с големия си видеоекран и модерна климатична система. В списъка попадат още стадионите в Маями, Филаделфия, Хюстън, Канзас Сити, Сиатъл и Санта Клара.