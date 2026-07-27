Китай обвини американски компании в неправомерно обучение на AI с китайски данни

Обвинението е, че е използван т.нар. метод „дестилация“ на данни

Китай обвини американски технологични компании, че използват данни на китайски разработчици за обучение на моделите си с изкуствен интелект (ИИ), съобщи Франс прес, цитирайки изявление на китайското министерство на търговията.

Китайското ведомство заяви, че „много американски компании за изкуствен интелект“ са се възползвали от китайски AI модели чрез така наречения метод „дестилация“ на данни „по време на своите процеси на изследване, разработка и обучение“.

„Дестилацията“ на данни (или „враждебна дестилация“) включва подробно изучаване на модела от външна гледна точка, „по време на своите процеси на изследване, разработка и обучение“.

Така наречената „враждебна дестилация“ е метод за обучение на изкуствен интелект, при който се създава по-малък модел с ограничени възможности чрез използване на резултати от съществуващ, по-мощен модел.

Миналата седмица министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че американската администрация ще проучи дали китайски модели за изкуствен интелект (ИИ) са създадени

Китайското министерство на търговията също призова САЩ да прекратят „клеветите и заплахите със санкции“ срещу китайските компании за изкуствен интелект, допълва Ройтерс.

Пекин ще предприеме необходимите мерки срещу действията на САЩ, които накърняват интересите на Китай, се добавя в съобщението.

Китайското ведомство също изрази и категорично несъгласие с наложените от САЩ нови мита върху вноса, наложени във връзка с обвинения за използване на принудителен труд.

Китайските власти призовават Вашингтон да „коригира погрешната практика“ и да отмени съответните едностранни митнически тарифи.