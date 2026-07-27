Нов проект ще подпомага малкия бизнес в Северозападна и Югозападна България

Инициативата има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обяви началото на кандидатстването по проект RESCALE, насочен към подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в Северозападна България и Югозападния регион. Това съобщиха от Агенцията. Инициативата има за цел да повиши конкурентоспособността на бизнеса, да насърчи внедряването на иновации, да създаде възможности за международно сътрудничество и да подкрепи навлизането на нови пазари.

Проектът предлага цялостна, поетапна програма за развитие, която ще предостави на участниците практически знания, експертна подкрепа и възможности за създаване на ценни бизнес контакти. В рамките на шест последователни фази предприятията ще преминат през процес, насочен към устойчив растеж и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

От ИАНМСП съобщават, че ключовите направления са четири - интернационализация, дигитализация, зелена икономика, туризъм. Всяко от тях е разработено така, че да отговори на актуалните предизвикателства пред бизнеса и да подпомогне предприятията за тяхното развитие и ускорен растеж.

Поканата е насочена към малки и средни предприятия, които са регистрирани и/или осъществяват дейност на територията на областите: Видин, Монтана, Враца, Софийска област (без София-град), Перник и Кюстендил.

Проектът предоставя възможност на предприятията да разширят своята дейност, да изградят нови международни партньорства и да повишат своя потенциал за устойчиво развитие.

Проект № BGRS0600098 „Мащабиране на регионите (RESCALE)” се изпълнява по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ на Програма INTERREG VI-A IPA България - Сърбия, съфинансирана от Европейския съюз.

Компаниите могат да подадат заявление за участие чрез онлайн формуляра:

https://forms.gle/TtL426vmiMs9cgmD8 и да се запознаят с пълния пакет документи тук.

БТА припомни, че през март ИАНМСП обяви проект за подкрепа на подкрепа малки и средни предприятия от трансграничния регион между България и Сърбия. Проектът „Мащабиране на регионите (RESCALE)“ по програма INTERREG VI-A IPA България - Сърбия, съфинансирана от Европейския съюз, се изпълнява съвместно с ИАНМСП, Търговско-промишлената палата на Сърбия и Научно-технологичния парк в Ниш.