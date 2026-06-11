Мондиал 2026 г. започва: Колко излиза да прекарате 1 ден в Мексико сити

Ето как вървят цените на храната и нощувките

Мондиал 2026 г. започва днес, а първият мач ще се проведе на Ацтека стейдиъм в Мексико сити в 22 ч. българско време. Много туристи ще посетят града заради събитието, затова е любопитно колко би похарчил човек тм за ден.

Бюджетните пътешественици ще отседнат и хапнат в Мексико Сити комфортно с 40-60 долара дневно през 2026 г., включително настаняване в хостел (18-25 долара), храна на улицата (8-12 долара), транспорт с метро (1-2 долара) и билети за музеи (10-15 долара), което го прави най-достъпната голяма столица в Латинска Америка за качествени преживявания.

Посетителите от среден клас харчат 80-120 долара дневно за престой в бутикови хотели (60-90 долара), хранене в ресторанти (25-40 долара), споделен транспорт (5-12 долара) и цялостна културна програма, предлагайки изключителна стойност в сравнение с европейските или северноамериканските столици, които таксуват двойно за подобно качество.

Метрото струва само 5 песос (0,30 долара) на пътуване, което позволява неограничено разглеждане на града за под 2 долара дневно, докато билетите за музеи на цена от 80-90 песос (4-5 долара) за институции от световна класа като Националния антропологичен музей представляват изключителен културен достъп с минимални разходи,пише сайтът Machupicchu.

Такоси с улична храна на цена от 15-20 песос (0,85-1,10 долара) всяко и пазарни ястия на цена от 80-120 песос. ($4.50-6.50) предлагат автентично кулинарно превъзходство, позволявайки три задоволителни дневни хранения за $12-18, което елиминира храненето като основен натиск върху бюджета. Местна бира върви около 2,80 долара, а бутилка вино средно струва 11 долара.

Настаняването предлага най-голяма бюджетна гъвкавост с легла в хостели за $15-25, бюджетни хотели за $40-70, бутици от среден клас за $60-120 и луксозни имоти за $150-400+, което позволява на пътуващите да разпределят бюджетите си към предпочитани нива на комфорт, като същевременно поддържат обща достъпност. Безплатните атракции, включително стенописите на Националния дворец, Столичната катедрала, разходките в гората Чапултепек и разглеждането на квартала, позволяват културни дни с нулеви разходи, преплетени с платени посещения на музеи, създавайки бюджетна гъвкавост чрез стратегически избор на дейности.