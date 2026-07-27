БНБ отчете 21% ръст на кредитите за домакинствата през юни

Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро

Кредитите на домакинствата се увеличават с 21% през юни спрямо същия период година по-рано, показва паричната статистика на Българската народна банка. При депозитите на домакинствата също се отчита ръст, който достига 18,6% на годишна база, цитира БНР.

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Общият размер на кредитите, отпуснати от банките в България на домакинствата, надхвърля 31,5 милиарда евро. За последната година заемите са се увеличили с 5,5 милиарда евро, като близо 60% от тях са жилищни кредити.

Потребителските кредити достигат 11,8 милиарда евро в края на юни, което представлява увеличение от 14,8% спрямо година по-рано. В общия обем на задълженията на домакинствата се включват още други кредити и овърдрафт, чиято обща стойност е около 1 млрд. евро към края на месеца.

Депозитите на домакинствата достигат 56,7 милиарда евро към края на юни. Въпреки увеличението, темпът на растеж се забавя спрямо отчетения през май период.