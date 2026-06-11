Колко струва организацията на Световното първенство по футбол 2026?

Основна роля за приходите играят и билетите

Световното първенство по футбол през 2026 г. е сред най-скъпите спортни събития в историята, като според оценките на ФИФА общите разходи, включващи инвестиции на домакините, организаторите, спонсорите и феновете, ще надхвърлят 13,9 милиарда долара. Организацията прогнозира приходи от около 40 милиарда долара и създаването на над 800 хиляди работни места в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки тези амбициозни очаквания, още преди старта на турнира се появиха съмнения дали икономическите ползи ще достигнат планираните мащаби, предава CFR.

Една от основните причини е по-ниският интерес от страна на международните фенове. Съединените щати, които приемат 78 от общо 104 мача, въведоха редица ограничения за пътуване. Граждани на някои държави са изправени пред пълни забрани за влизане, а други трябва да преминат през сложни визови процедури. Това затруднява посещението на турнира и намалява броя на потенциалните зрители, което може да се отрази пряко върху приходите от билети, туризъм и съпътстващи услуги.

Снимка: Reuters

Допълнително предизвикателство са рекордно високите цени на билетите. Част от пропуските струват хиляди долари, а местата на първите редове достигат цени от около 32 000 долара. Към това се добавят разходите за транспорт, настаняване, храна и паркиране, които също са поскъпнали заради повишеното търсене. Според анализи един фен може да похарчи до 30 000 долара, за да проследи участието на своя отбор по време на първенството.

В резултат на тези фактори редица срещи не успяха да бъдат разпродадени още в началото на турнира. На официалните платформи и в системите за препродажба останаха десетки хиляди непродадени билети. Сериозни последици се наблюдават и в туристическия сектор. Американската хотелиерска индустрия, която разчиташе на значителен приток на гости, отчита по-слаби от очакваното резервации.

Според проучвания голяма част от хотелите в градовете домакини не достигат прогнозните нива на заетост, като основните причини са визовите затруднения и опасенията, свързани със сигурността. За разлика от тях, хотелите в Канада и Мексико отчитат по-добри резултати. Макар Световното първенство да носи краткосрочни ползи за ресторанти, барове и туристическия бизнес, анализаторите не очакват то да промени значително тенденцията на спад в международния туризъм към САЩ.