Кой е египетският милиардер, който ще ръководи Adidas?

Той е и съсобственик на футболния клуб Астън Вила

Насеф Савирис, египетски милиардер, ще стане председател на германската спортна марка Adidas през май. Той ще замени дългогодишния президент, коъйто ръководеши възстановяването на компанията от пандемията и края на доходоносното партньорство на Yeezy с рапъра Кание Уест, съобщвава Frobes.

Кой е Савирис?

Снимка: Getty Images

Савирис е инвеститор и член на най-богатото семейство в Египет, той е основен акционер на Adidas и член на надзорния му съвет от 2016 г. Той заема позицията на Томас Рабе, който беше назначен за председател на борда в разгара на пандемията през 2020 г. 5 години по-късно той бе преизбран само с 64% подкрепа..

Компанията удължи договора на главния изпълнителен директоп Бьорн Гулден до края на 2030 г. Adidas отчете рекордни приходи от 28,9 милиарда долара през 2025 г. Той също така обяви, че тази година очаква продажбите да нараснат с висок едноцифрен процент.

Богатството на Несеф

Според Forbes състоянието на Савирис е 9,2 млрд. долара. Той управлява компанията OCI. Тя е един от най-големите производители на азотни торове в света. Той е син на покойния египетски бизнесмен Онси Савирис, основател на конгломерата Orascom Group.

Насеф е инвеститор с близо 6% дял в Adidas и 5% дял в Madison Square Garden Sports, собственик на отбора от НБА New York Knicks и отбора от НХЛ New York Rangers. Той е и съсобственик и председател на футболния клуб от Висшата лига Астън Вила, както и член на борда на XRG, инвестиционното звено на държавната енергийна група на Абу Даби. Наскоро се премести от Обединеното кралство в Абу Даби и Италия.

Това се случи, след като Обединеното кралство премахна данъчния си статут „недомицилиран“. Преди това той позволяваше на лица без гражданство да плащат данък в Обединеното кралство само върху доходи, получени в тази страна.

Падане и възстановяване

Снимка: Getty Images/iStock

Adidas, подобно на много други търговски вериги, отбеляза голям спад в продажбите, когато пандемията доведе до затваряне на магазини и карантини. Компанията се възстанови за кратко през 2021 г., но беше ударена отново през 2022 г., когато прекрати партньорството си с изключително успешната марка Yeezy на Уест. Прекратяването на сътрудничеството се случи заради антисемитските му изявления и необичайното му публично поведение. През 2023 г. приключи и партньорството с марката Ivy Park на певицата Бионсе.

Оттогава Adidas се възстанови и през 2024 и 2025 г. спечели от продажбата на класически модели маратонки като Samba и Gazelle, както и от продажбата на останалите запаси от продукти на Yeezy.

