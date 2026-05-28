Египет отчита рекордни открития на газови находища

През последните два месеца Кайро обяви три значителни газови открития

Серията от нови газови находища в Египет, свързани с италианската компания Eni, засили надеждите за възстановяване на енергийния сектор, но анализатори предупреждават, че страната ще продължи да изпитва натиск за внос на природен газ.

През последните два месеца Кайро обяви три значителни газови открития, включително най-голямото в Западната пустиня от 15 години насам, предаде БГНЕС. Най-голямото находище — „Дениз Уест“ в Средиземно море — се оценява на около 2 трилиона кубически фута газ. Откритията идват в момент, когато войната с Иран повишава глобалното енергийно търсене и Египет се стреми отново да се утвърди като регионален център за износ на газ.

Експерти обаче смятат, че новите находища няма да решат напълно енергийните проблеми на страната. Според анализатори нарастващото вътрешно потребление на електроенергия ще продължи да изпреварва увеличението на добива.

След години на спад в местното производство Египет отново започна да внася втечнен природен газ, въпреки че разполага с големи терминали за износ в Идку и Дамиета. Според специалисти новата стратегия на Египет е насочена към по-бързо и по-евтино разработване на находища в близост до съществуваща инфраструктура, вместо към търсене на гигантски залежи като „Зохр“.

През последната година египетското правителство също така изплати част от дълговете си към чуждестранни енергийни компании, което е възстановило доверието на инвеститори като Eni, BP и Shell.

Въпреки новите находища, анализаторите предупреждават, че Египет трудно ще възобнови големия износ на втечнен газ, докато не задоволи собственото си вътрешно търсене.