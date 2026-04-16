Стачката в "Луфтханза" продължава

Служителите настояват за по-добри условия за пенсиониране

Профсъюзът на пилотите от авиокомпанията "Луфтханза" призова за нова двудневна стачка днес и утре, след като протестът им в понеделник и вторник доведе до отмяната на стотици полети в Германия.

Новият протест ще засегне и услугите, предлагани от филиалите на компанията CityLine и Eurowings, а също и полети на Lufthansa Cargo.

Пилотите настояват за по-добри условия за пенсиониране.

Представляващият ги профсъюз съобщи днес, че работодателят не е отстъпил пред досегашните протести. Ръководството на "Луфтханза" настоява за ограничаване на разходите, така че компанията да може да обслужва дълговете си.

Заради стачките в сряда бяха отменени стотици полети, включително 12 полета от и до летище София. Около 20 000 служители на кабинния екипаж в "Луфтханза" и регионалната ѝ дъщерна компания "Ситилайн" (CityLine) участват в протестите.

На летище Франкфурт са отменени над 580 излитания и кацания, а в Мюнхен – около 380 полета, предаде БТА. Стачките на кабинния персонал са част от искания за по-добри условия на труд в рамките на нов колективен трудов договор.

Пилотският синдикат вече обяви нови стачки за четвъртък и петък, които ще засегнат основната компания, карго подразделението "Карго" (Cargo AG) и "Ситилайн". Стачката в "Юроуингс" (Eurowings) ще бъде само в четвъртък.

Сред основните искания на пилотите са по-високи пенсии и увеличение на заплатите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN