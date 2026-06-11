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БГ Бизнес Износът на България за ЕС нарасна със 7,6% през първото тримесечие на 2026 г.

Износът на България за ЕС нарасна със 7,6% през първото тримесечие на 2026 г.

БГ Бизнес

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В кой сектор е отчетен най-сериозен ръст?

Износът на стоки от България за държавите от Европейския съюз е нараснал със 7,6% през периода януари – март 2026 г. спрямо същия период на миналата година и е достигнал 7,36 млрд. евро, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирано от БГНЕС.

Основни търговски партньори на страната в рамките на ЕС са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция. На тези пет държави се падат 68,1% от българския износ за Общността.

Най-сериозен ръст при износа е отчетен в сектора „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“, където увеличението достига 76%. Най-голям спад е регистриран при „Разнообразни готови продукти, н.д.“ – с 21,3%.

Само през март 2026 г. износът на български стоки за ЕС е нараснал с 15,3% на годишна база и е достигнал 2,71 млрд. евро.

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Данните на НСИ показват още, че вносът на стоки от държавите членки на ЕС също бележи ръст. За първите три месеца на годината той се е увеличил с 6,8% спрямо същия период на 2025 г. и е достигнал 8,02 млрд. евро.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

По отношение на вноса най-значително увеличение е отчетено в сектора „Машини, оборудване и превозни средства“ – с 14,9%. Най-сериозен спад има при „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ – с 21,9%.

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През март 2026 г. вносът от Европейския съюз е нараснал с 19,5% спрямо същия месец на предходната година и е достигнал 3,16 млрд. евро.

В резултат външнотърговското салдо на България с държавите от ЕС остава отрицателно. За периода януари – март 2026 г. дефицитът възлиза на 656,6 млн. евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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