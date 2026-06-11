Молбите за помощи при безработица в САЩ достигнаха най-високото си равнище от февруари

Седмичните молби за помощи при безработица дават сравнително навременна представа за пазара на труда

Броят на американците, подали нови молби за помощи при безработица, се е увеличил умерено през миналата седмица и е достигнал най-високото си равнище от началото на февруари, показват данни на американското Министерство на труда. Въпреки нарастването, показателят остава на нива, които продължават да сочат устойчив пазар на труда, предаде Асошейтед прес.

През седмицата, приключила на 6 юни, първоначалните молби за помощи при безработица са нараснали с 4000 до 229 000. Това е най-високата стойност от началото на февруари и над очакванията на анализаторите, анкетирани от „ФактСет“ (FactSet), които прогнозираха 216 000 заявления.

Седмичните молби за помощи при безработица се следят внимателно от икономистите, тъй като дават сравнително навременна представа за тенденциите при съкращенията и състоянието на пазара на труда.

Четириседмичната пълзяща средна стойност, която изглажда краткосрочните колебания в данните, се е повишила с 4250 до 219 000 заявления.

Нарастване е отчетено и при броя на хората, които продължават да получават обезщетения за безработица, съобщи БТА. За седмицата, приключила на 30 май, техният брой е достигнал 1,8 милиона, което е увеличение с 24 000 спрямо предходната седмица и малко над прогнозите на анализаторите.

Данните са оповестени на фона на нарастващи опасения за отражението на конфликта в Близкия изток върху американската икономика чрез по-високите цени на енергията и засилената несигурност. Засега обаче пазарът на труда продължава да показва устойчивост въпреки по-трудната икономическа среда.

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