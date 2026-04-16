Може ли това да е следващият Ормузки проток? Саудитска Арабия е притеснена

Какво ще се случи ако затворят и Баб ел Мандеб?

Саудитски представители призоваха САЩ да прекратят блокадата на Ормузкия проток , съобщава The Wall Street Journal. Това се случва на фона на нарастващи опасения, че това може да накара Иран да затвори Баб ел Мандеб, ключов търговски проток, за който Иран преди това предупреди, че е „на път да бъде откраднат“.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп започна блокадата на Ормузкия проток, саудитските власти вече са обезпокоени, че Иран може да отвърне на удара с атака срещу Баб ел Мандеб. Това е вторият основен воден път, който Саудитска Арабия използва за износ на петрол.

В публикация в X миналата седмица, Али Акбар Велаяти, съветник на новия върховен лидер на Иран Мохтаба Хаменей, заяви, че американската опозиция „гледа Баб ел Мандеб по същия начин като Ормуз“.

Тоест, ключов маршрут за транспортиране на петрол, който Иран на практика затвори след началото на войната. САЩ започнаха да го блокират в понеделник.

Въпреки че Иран няма достъп до пролива Баб ел Мандеб, Йемен има такъв, а Иран е близък съюзник на хусите, йеменска бойна групировка, която преди това извърши десетки атаки срещу свързани с Израел кораби в Червено море през 2023 и 2024 г. в отговор на войната в Газа.

Хусите започнаха да изстрелват ракети по военни цели в Израел в края на март.

Възможни проблеми за Баб ел Мандеб?

Затварянето на Ормузкия проток доведе до рязко покачване на световните цени на петрола и до повишаване на средните цени на бензина в САЩ над 4 долара за галон, според данни на GasBuddy.

Говорителката на Белия дом Ана Кели заяви пред Forbes, че Тръмп иска Ормузкият проток да бъде „напълно отворен, за да позволи свободния поток на енергия“. Също така, че правителството е в „чест контакт“ със съюзници в Персийския залив.

Неназовани саудитски енергийни служители също заявиха, че са получили обещания от хусите да не атакуват саудитски кораби, преминаващи през Баб ел Мандеб.

„Днес обединеното командване на фронта на съпротивата наблюдава Баб ел-Мандеб по същия начин, както и Ормуз“, пише Велаяти. Това може да се отнася до иранската „Ос на съпротивата“ – слабо сплотена група от милиции и други организации, подкрепяни от Иран. Те включват хусите в Йемен, Хизбула в Ливан и Катаиб Хизбула в Ирак.

„Ако Белият дом повтори глупавите си грешки, скоро ще осъзнае, че потокът от световна енергия и търговия може да бъде нарушен с едно-единствено движение“, добави Велаяти.

Какво би означавало затварянето на този проток?

Затварянето на пролива Баб ел Мандеб би могло допълнително да наруши световната търговия. Това би блокирало още едно пречка, през която страните износителки транспортират петрол и природен газ от региона.

Според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ, през 2024 г. през пролива са преминавали 4,1 милиона барела петролни продукти на ден.

За сравнение, около 20 милиона барела са преминали през Ормузкия проток през 2025 г., според Международната агенция по енергетика.

Протокът Баб ел Мандеб е един от алтернативните маршрути за износителите на петрол за транспортиране на петрол до Азия.

Около седем милиона барела петрол се доставят по тръбопровод до саудитския град Янбу, пристанище на Червено море. Това съобщи ABC News. Той се позова на данни на военноморската разузнавателна фирма Kpler.

Петролът, който достига до Янбу, след това преминава през Червено море и пролива Баб ел Мандеб.

С колко ще се повиши цената на петрола?

Блокадата на Ормузкия проток от Тръмп идва само дни след като Саудитска Арабия обяви, че е възстановила пълния капацитет за изпомпване на газ през тръбопровода до нивата отпреди войната.

Това са около седем милиона барела на ден, след като тръбопроводът беше атакуван от вероятно ирански ракети и дронове.

Около 150 долара за барел. До толкова биха могли да се повишат цените на петрола, ако Ормузкият проток остане затворен. Това казаха анализатори на JP Morgan пред Reuters в началото на април.

В краткосрочен план спирането на дейността може да повиши цените на петрола до 120-130 долара за барел.

Цената може да се повиши допълнително, ако прекъсванията продължат до средата на май, казват анализатори. Затварянето на Баб ел Мандеб може да допринесе за още по-големи скокове на цените, съобщи ABC News, позовавайки се на анализатори на JP Morgan.

Няколко седмици по-рано Иран предупреди, че цената на петрола може да надхвърли 200 долара за барел, ако войната продължи. Досега хусите не са атакували корабите в Баб ел Мандеб, а вместо това са изстреляли ракети по Израел.

Анализатори, разговаряли с Politico и Al Jazeera, прогнозираха, че групировката може да започне да атакува кораби в пролива. Това е подобно на кампанията, която те провеждаха в предишни години по време на войната в Газа.

В началото на март иранската агенция Тасним съобщи за изявление от военен източник. Той заплаши с „несигурност“ в Баб ел Мандеб и Червено море, ако САЩ атакуват иранския остров Карг.

Освен петрола, Баб ел Мандеб, който се намира на морския път към Азия след преминаване през Суецкия канал, представлява около 12% от общата световна търговия, предаде агенция АП.