Собственикът на популярна в България марка кафе се продава

Сделката е за почти 16 милиарда евро

Гигантът в напитките Keurig Dr Pepper ще придобие европейската компания за кафе JDE Peet’s за почти 16 милиарда евро, съобщи Euronews.

Сделката ще доведе до разделяне на звената за кафе и безалкохолни напитки на компаниите, като по този начин ще се прекрати сливането от 2018 г., което обедини Keurig и Dr Pepper.

JDE Peet’s, холандска фирма, която притежава и популярната в България марка кафе Nova Brasilia, има пазарна оценка 13 милиарда евро при затварянето в петък. От друга страна, Keurig Dr Pepper, собственик на марките безалкохолно Schweppes, 7UP, Dr Pepper и кафето Jacobs, имаше пазарна стойност 40 милиарда евро.

По условията на сделката KDP ще плати на акционерите на JDE Peet’s по 31,85 евро на акция в брой, което е 33% премия спрямо 90-дневната среднопретеглена цена на акциите на JDE Peet, представляваща общо възнаграждение за собствен капитал от 15,7 милиарда евро. JDE Peet’s ще изплати и предварително обявен дивидент от 0,36 евро на акция преди финализирането на сделката, без намаление на цената на предлагането.

Очаква се придобиването да генерира синергии от разходи в размер на 400 млн. долара (342 млн. евро) за три години.

Акциите на Keurig Dr Pepper се повишиха с повече от 10% тази година, подкрепени от търсенето на силни напитки, като продажбите в САЩ нараснаха с почти 11% спрямо предходната година до 2,3 милиарда евро.

Въпреки това продажбите на кафе на фирмата се представиха по-слабо поради ожесточената конкуренция, а главният изпълнителен директор Тим Кофер наскоро предупреди, че американските мита върху вноса на кафе на зърна ще засегнат маржовете.

На 6 август президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мито върху кафето на зърна, внесени от Бразилия.

През юли Keurig Dr Pepper заяви, че нейното звено за кафе ще отбележи слаби резултати за останалата част от фискалната 2025 г. – тенденция, частично свързана с инфлацията и митата.

Въпреки че фирмите се подготвят за сливане, двете компании вече споделят обща собственост. JAB Holdings, немска инвестиционна фирма, държи значителен миноритарен дял в Keurig Dr Pepper, като същевременно има мажоритарен контрол върху гласовете в JDE Peet’s.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN