Тази марка автомобили са официално разпродадени до 2029 година

Производителят на коли Bugatti е официално разпродаден до 2029 година. Франк Хейл, директор по дизайна на Bugatti, потвърди пред изданието CarBuzz, че компанията е ангажирана с поръчки за своите хиперколи за следващите 5 години.

Сигурността, която това осигурява на марката, ѝ позволява да планира с изключителна прецизност бъдещето си – нещо рядко срещано в индустрия, където често следващата година изглежда неясна. „Всичко е готово“, коментира Хейл, като подчерта Motorкоито това носи на компанията, предава Motor1.

Основният двигател зад този успех е новият модел Bugatti Tourbillon – хибриден хиперавтомобил, който комбинира три електрически мотора с масивен 8,4-литров V16 двигател с вътрешно горене. С обща мощност от 1800 конски сили, автомобилът може да достигне скорост от 0 до 60 мили в час (около 96 км/ч) само за 2 секунди. Това го поставя в елитен клуб на технологичния напредък и екстремната динамика.

Производството на предишния модел Bugatti Bolide ще продължи още известно време, но компанията вече е съсредоточена върху старта на сглобяването на Tourbillon. Именно тези два проекта ще поддържат производствените линии натоварени за следващите четири години. Цената на новия Tourbillon започва от приблизително 4 милиона долара, но дори и да разполагате с тези средства, шансът да се сдобиете с колата е минимален – всички екземпляри вече са разпределени.

Това също означава, че онези, които тепърва се надяват да станат собственици на Bugatti, ще трябва да проявят сериозно търпение – или да насочат вниманието си към бъдещия модел, който вероятно ще бъде обявен към края на десетилетието. Дотогава, Tourbillon ще остане витрината на Bugatti – едновременно демонстрация на върховна технология и доказателство, че луксозната индустрия има своите непоклатими титани.

