Свят Тази марка автомобили са официално разпродадени до 2029 година

Тази марка автомобили са официално разпродадени до 2029 година

bTV Бизнес екип

Цената на най-новият модел автомобил започва от приблизително 4 млн. долара

Производителят на коли Bugatti е официално разпродаден до 2029 година. Франк Хейл, директор по дизайна на Bugatti, потвърди пред изданието CarBuzz, че компанията е ангажирана с поръчки за своите хиперколи за следващите 5 години.

Снимка: Getty Images/iStock

Сигурността, която това осигурява на марката, ѝ позволява да планира с изключителна прецизност бъдещето си – нещо рядко срещано в индустрия, където често следващата година изглежда неясна. Всичко е готово“, коментира Хейл, като подчерта Motorкоито това носи на компанията, предава Motor1. 

Получават ли възнаграждения пилотите във Формула 3?

Основният двигател зад този успех е новият модел Bugatti Tourbillon хибриден хиперавтомобил, който комбинира три електрически мотора с масивен 8,4-литров V16 двигател с вътрешно горене. С обща мощност от 1800 конски сили, автомобилът може да достигне скорост от 0 до 60 мили в час (около 96 км/ч) само за 2 секунди. Това го поставя в елитен клуб на технологичния напредък и екстремната динамика.

Снимка: Getty Images/iStock

Производството на предишния модел Bugatti Bolide ще продължи още известно време, но компанията вече е съсредоточена върху старта на сглобяването на Tourbillon. Именно тези два проекта ще поддържат производствените линии натоварени за следващите четири години. Цената на новия Tourbillon започва от приблизително 4 милиона долара, но дори и да разполагате с тези средства, шансът да се сдобиете с колата е минимален всички екземпляри вече са разпределени.

Това също означава, че онези, които тепърва се надяват да станат собственици на Bugatti, ще трябва да проявят сериозно търпение или да насочат вниманието си към бъдещия модел, който вероятно ще бъде обявен към края на десетилетието. Дотогава, Tourbillon ще остане витрината на Bugatti едновременно демонстрация на върховна технология и доказателство, че луксозната индустрия има своите непоклатими титани.

