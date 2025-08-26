От симулатора до небето: Как екипажът на самолета се подготвя за работа на 10 000 метра над земята?

Нискотарифният модел не значи липса на безопасност, уверяват от Wizz Air

В повечето източноевропейски държави има неписана традиция: когато колесникът докосне пистата, салонът на самолета избухва в ръкопляскания. За едни това е мил жест на благодарност, за други – леко неловък ритуал, който не разбират. Но зад този миг стои цялата работа на десетки професионалисти, които правят въздушното пътуване безопасно и възможно най-комфортно.

Пилотите и стюардите преминават през стриктни тренировки, за да реагират в ситуации, които пътниците никога не трябва да преживяват – от технически отказ на двигател до медицински инцидент на борда. Именно за да покаже как се подготвят екипажите за подобни предизвикателства, Wizz Air отвори вратите на своя тренировъчен център в Будапеща за bTV Бизнес Новините.

Там, сред симулатори с реални кабини и макети за аварийно напускане, се вижда колко далеч от случайността е всеки жест по време на полет. И колко е логично да има хора, които ръкопляскат, когато самолетът кацне.

Във въздуха се лети, на земята се учи

В тренировъчния център на компанията в Будапеща работят около 35 инструктор. Центърът използва Full Flight симулатори, като всеки пилот преминава обучение на всеки шест месеца. Те също се обучават заедно с кабинния екипаж по първа помощ, аварийни ситуации, пожарогасене и кацане във вода.

Кабинният екипаж преминава ежегодно практическо и теоретично обучение, а за някои – веднъж на три години, за да опреснят знанията си, да се запознаят с различни сценарии или нововъведени практики и технологии. Пилотите се изпитват на симулатор за пълен полет два пъти годишно. Ако някой не премине обучението, то се повтаря и членът на екипажа не получава разрешение за полети. Екипажът се обучава заедно по евакуация, класове за недисциплинирани пътници, като се използва макет на самолет.

Първоначалният курс на обучение за нови членове на кабинния екипаж трае 7–8 седмици и включва обучение за конкретни варианти на самолети Airbus A320/321, тъй като флотилията на авиокомпанията се състои от такива. След успешно полагане на теоретични и практически изпити, новите служители извършват полети с по-опитен член на екипажа и инструктор, за да бъдат напълно подготвени за полет.

„На всеки шест месеца ние, пилотите, оставяме лицензите си на бюрото преди проверката. Получаваме ги обратно само ако издържим теста на високо ниво според авиационните стандарти, в противен случай ни се забранява да летим и трябва да преминем допълнително обучение и изпит. Въздушният транспорт е най-безопасният и надежден начин да се стигне от точка А до точка Б днес, а в повечето случаи работата ни в пилотската кабина е рутинна. Въпреки това, нашата всеобхватна програма за обучение и цялото оборудване тук ни подкрепят и ние винаги сме подготвени да се справим с всякакви предизвикателства в симулаторния изпит, а също и в реалния живот“, казват Адам Орбан и Саболч Наги, пилоти и инструктори в Wizz Air.

Какво представляват Full Flight симулаторите?

Full Flight симулаторите са най-високият клас тренировъчни устройства в гражданската авиация. По форма и функционалност те напълно възпроизвеждат пилотската кабина на Airbus A320neo – от уредите и управлението, до реакцията на машината при различни ситуации. Има статични модели и такива, монтирани върху подвижни платформи, които имитират движенията на самолета.

Снимка: Демонстрация – тренировъчен център на Wizz Air

Визуалната система показва реалистични пейзажи, а вибрациите и звуковите ефекти подсилват усещането за истински полет. Инструкторите могат да сменят времето – ясно небе, мъгла, проливен дъжд – или да симулират неочаквани събития като турбуленция, други самолети или сблъсък с птици. Може да се смени и локацията – за кацане на различни летища, включително с трудна или рискова навигация. Един симулатор струва около 10 милиона евро, а общата стойност на оборудването в учебния център надхвърля 40 милиона евро. Wizz Air в момента разполага с шест такива симулатора – три в Будапеща и три в Италия – и планира още два в следващите 2–3 години.

Това разширение се дължи на растежа на флотилията – всеки нов самолет изисква около 40 нови членове на екипажа. За да завърши всички обучения, компанията работи денонощно, включително и нощни тренировъчни сесии.

„Пилотът трябва да може да управлява самолета при всички условия в рамките на официалните ограничения – независимо дали е нощ, мъгла, проливен дъжд или други метеорологични условия. Той трябва да може да каца на всички летища, дори и на тези, които имат специални изисквания“, казва Саболч Наги, инструктор и един от малкото пилоти в Wizz Air, които е сертифициран да каца на едно от най-трудните търговски летища в света – летище Фуншал в Мадейра.

Един симулатор струва около 10 млн. евро, а общата стойност на оборудването в тренировъчния център надхвърля 40 млн. евро. Wizz Air разполага с шест такива устройства – три в Будапеща и три в Италия – като планира още два в рамките на следващите две-три години.

Причината е ръстът на флота – всеки нов самолет изисква около 40 нови членове екипаж. За да покрие нуждите, компанията работи с денонощен график, включително нощни тренировки.

Центърът се използва и от пилоти от унгарските военновъздушни сили, които периодично се обучават на Airbus A319/320. В замяна Wizz Air има достъп до военни летища, за да тренира кацания с нови пилоти

Как се обучава екипажът за най-лошите сценарии?

Екипажите на Wizz Air също се обучават за всяка възможна ситуация на борда. В тренировъчния център има истински самолет, пригоден за симулиране на полетни условия. Могат да се симулират повреди на оборудването, като сценариите се базират на реални събития, случили се в авиационната индустри

Стюардите и стюардесите се обучават как бързо и безопасно да евакуират пътниците в извънредни ситуации. Освен стандартните задължения като настаняване и обслужване, те учат и как да реагират, дори и ако пилот внезапно се почувства зле и самолетът трябва да премине на автопилот.

„При трудни метеорологични условия, като гъста мъгла, кацаме самолета с автопилоти – това се нарича автоматично кацане. За такива кацания се включват два автопилота, така че ако единият откаже, другият поема контрола. Ако и другият автопилот откаже, пилотът поема контрола и изпълнява така наречената „go-around“ маневра. Това още веднъж показва колко безопасна и предсказуема е авиацията днес“, обясни Адам Орбан.

Екипажът също има специални класове и за работа с пияни, агресивни или дрогирани пътници. Например използват се специални еластични „белезници“ за обезвреждане без риск от нараняване. Стюардите получават и обучение по първа помощ – от CPR и изкуствено дишане до помощ при раждане на борда.

Пушачите причиняват най-много пожари на борда

Въпреки пълната забрана за пушене в самолетите, някои пътници все още нарушават правилата. Според Николета Зима, пушачите са една от най-честите причини за пожари на борда. Друг често срещан източник на пожари на борда са литиево-йонните батерии в зарядните устройства и телефоните.

Персоналът на Wizz Air призовава пътниците никога да не ги поставят в чекирания багаж, а само в ръчния багаж. При първите признаци на прегряване или дим, екипажът трябва да бъде незабавно уведомен, за да може ситуацията да бъде разрешена безопасно.

За да се подготвят екипажа за инциденти, свързани с пожари, в учебния център в Будапеща е изграден специален симулатор за пожар. С натискане на бутон инструкторите могат да запалят пламъци в помещение, наподобяващо кабината на самолет. Обучаващите се трябва бързо да реагират и да овладеят огъня, когато се появи.

Особено внимание се обръща на тоалетните – място, където често се нарушават правилата от страна на пушачите. В реалните самолети всяка тоалетна е оборудвана със сензор за дим и вграден пожарогасител. При активиране, в кабината се включва светлинна аларма, позволявайки на екипажа бързо да локализира пушека и да се справи с проблема.

Нови самолети и point-to-point модел

Wizz Air, един от големите играчи в сегмента на нискотарифните авиокомпании, като в момента оперира с над 240 самолета Airbus със средна възраст 4,5 години – една от най-модерните флотилии в Европа. Airbus A321 neo използва 20% по-малко гориво в сравнение с предишните модели.

Компанията използва различен модел като нискотарифна авиолиния – тя оперира по т.нар. „point-to-point“ мрежа, предлагаща директни маршрути без прекачвания. Това е един от елементите, които намаляват оперативните разходи и правят цените на билетите по-евтини за пътниците.

Wizz Air използва главно второстепенни летища, които са по-икономични, допълнително намалявайки цената на билетите. Пътниците могат да избират допълнителни услуги – избор на място, допълнително пространство за краката, храни инапитки или багаж – и да платят само за това, което реално желаят, докато базовата цена покрива основните услуги.

Компанията има над 9000 служители, а броят им продължава да расте. През тази година Wizz Air очаква да превози 74 милиона пътници – с 6 милиона повече спрямо 2024 г. В България, Wizz Air оперира база с девет самолета и стотици служители.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN