BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69102 BGN
Петрол
62.45 $/барел
Bitcoin
$86,992.7
Последвайте ни
1 USD
1.69102 BGN
Петрол
62.45 $/барел
Bitcoin
$86,992.7
Свят Кога има смисъл да помагате финансово на порасналите си деца?

Кога има смисъл да помагате финансово на порасналите си деца?

Свят

bTV Бизнес екип

Финансовите решения често влияят на семейната динамика

Празниците често събират на една маса порасналите деца, внуците и родителите, а с тях идват и въпросите за бъдещето. Много семейства откровено признават, че финансовото им положение не много добро: покупката на жилище изглежда недостижима, образованието на децата е все по-скъпо, а натрупаните дългове сякаш нямат край. В подобни моменти мнозина родители започват да се питат дали да се намесят и да помогнат сега, или е по-разумно да запазят средствата си и да ги оставят като наследство един ден.

Финансовите експерти са единодушни: преди всичко трябва да се оцени собствената стабилност. Желанието за подкрепа е естествено, но трябва да бъде съобразено с реалните възможности – доходи, разходи и резерв за неочаквани ситуации като болест или нужда от дългосрочни грижи. Ако средствата са ограничени, откровеното „искаме, но сега не можем“ не е грешка.

Сбогуваме се с Емил Хърсев: Какво казваше той за еврозоната?

Деликатен остава и въпросът за равнопоставеността между децата. Някои може да имат по-голяма нужда в момента, но ако семейството държи на справедливост, баланс може да се постигне и чрез бъдещо наследяване, без да се отделят средства днес. Според специалистите откритият разговор е най-сигурният начин да се избегне напрежение, тъй като финансовите решения често влияят на семейната динамика.

Наблюдава се и друга тенденция: родители, които могат да си го позволят, предпочитат да подпомогнат децата си приживе. Причината е прагматична – помощта е най-ефективна, когато младите семейства изграждат основите на живота си. Освен това родителят може да насочи средствата към ценности, които смята за ключови: образование, сигурност, развитие.

КЗП започва проверки преди началото на зимния туристически сезон

Има обаче ситуации, в които трябва да се действа предпазливо, пише CNN. Ако възрастно дете системно изпада в дългове или не управлява отговорно финансите си, безусловната помощ рискува да затвърди вредни навици.

Според експертите подкрепата е уместна, когато финансовият проблем е извън контрола на човека – като сериозен здравословен риск или внезапна криза. Тогава е по-разумно родителите да поемат конкретни разходи директно, вместо да предоставят пари, които може да бъдат неправилно използвани.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата