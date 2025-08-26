Часове след най-голямото улично парти в Европа: Къде се проведе и колко спечели икономиката?

„Това е празник на културното многообразие, какъвто не можеш да си представиш.“ - споделеиха посетителите

Карнавалът в Нотинг Хил е най-голямото улично парти в Европа, което отново завладя улиците на Западен Лондон с пъстроцветни костюми, музика и танци. Над два милиона души се включиха в 57-ото издание на фестивала, който празнува карибската култура и приноса на имигрантите от Уиндруш поколението. Улиците се изпълниха с ритмите на сока, реге, калипсо и денсхол, благодарение на десетките озвучителни системи, разположени по трасето.

Снимка: Getty Images / iStock

Карнавалът в Нотинг Хил генерира приблизително £400 милиона годишно за икономиката на Лондон, като събитието събира около два милиона посетители и създава над 3 000 работни места. Приходите идват основно от разходите на туристи и местни жители за храна, напитки, транспорт, настаняване и пазаруване. Само от храни и напитки британските посетители харчат около £58.5 милиона, а чуждестранните – над £20 милиона, пише The Gardians.

Снимка: Getty Images / iStock

Карнавалът започна в неделя с детския ден, а основният парад се проведе в понеделник, когато температурите достигнаха 26°C. Участие взеха десетки групи, представящи култури от Тринидад и Тобаго, Барбадос, Ямайка, Сейнт Лусия, Доминика и други карибски държави. Сред тях се откроиха Bajan Raw Licquer, Mas Africa, Vincy Alliance и Mahogany. Присъстваха и бразилски изпълнители от Paraiso Samba School, наред с британски общностни формации.

Снимка: Getty Images / iStock

Костюмите на участниците бяха истински произведения на изкуството – изработвани ръчно с часове труд. Танцьорката Лорън разказа, че нейната диадема, украсена с около 500 камъка, е дело на сестра ѝ, а тя самата е вложила два часа работа само за тази част от костюма. Посетители от цял свят, включително Бирмингам и Амстердам, се стекоха в столицата, за да се насладят на уникалната атмосфера. Един от тях сподели: „Това е празник на културното многообразие, какъвто не можеш да си представиш.“

Снимка: Getty Images / iStock

Карнавалът почете с минута и 12 секунди мълчание жертвите на пожара в Гренфел Тауър и други трагични събития, свързани с историята на фестивала. След основния парад, празненствата продължиха в Плезънс Парк и Поуис Скуеър с музика на живо. Междувременно, службите за чистота отчистиха над 150 тона отпадъци още след първия ден, като се очаква общото количество за уикенда да достигне 300 тона. Целта – районът да бъде напълно възстановен за нормално функциониране във вторник сутрин.

