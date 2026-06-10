Семейството на Тръмп е спечелило 2,3 млрд. долара от крипто

За сметка на над 1 млн. инвеститори, които са загубили пари от крипто проектите на президента

Крипто проектите, свързани със семейството на американския президент Доналд Тръмп, са донесли приходи от поне 2,3 млрд. долара, докато над един милион инвеститори са реализирали общи загуби в същия размер. Това показва анализ на Reuters, базиран на блокчейн данни, корпоративни документи и интервюта с участници на пазара.

Разследването разглежда четири основни крипто начинания, подкрепяни от семейство Тръмп – платформата World Liberty Financial, мем монетата $TRUMP, както и компаниите American Bitcoin и AI Financial Corp. (бившата ALT5 Sigma).

Общото между всички проекти е сходният бизнес модел - използване на името и влиянието на фамилията Тръмп за привличане на инвеститори, без значителен собствен капиталов ангажимент.

Според Reuters, семейство Тръмп е реализирало приходи основно чрез продажба на токени, лицензиране на името и бранда „Тръмп“ и дялово участие в свързани компании.

Снимка: Ройтерс

Експерти, цитирани в разследването, посочват, че голяма част от тези проекти са могли да бъдат стартирани срещу сравнително ограничени първоначални разходи.

Най-големият източник на приходи е платформата World Liberty Financial, която според данните е донесла над 1,4 млрд. долара чрез продажба на т.нар. governance токени.

Въпреки амбициозните обещания за „демократизиране на финансите“, стойността на токените впоследствие е спаднала значително. Допълнително недоволство сред инвеститорите предизвиква решението голяма част от закупените токени да останат блокирани до 2030 г.

Един от най-шумните проекти се оказва мем монетата $TRUMP, рекламирана активно от Доналд Тръмп и неговите синове.

След първоначален скок цената на токена се срива с близо 97% спрямо върха си от началото на 2025 г.

По оценки на Reuters приходите за семейство Тръмп възлизат на около 616 млн. долара, а загубите за инвеститорите надхвърлят 700 млн. долара.

Много от купувачите признават, че са инвестирали, водени от доверието към името на президента, без да извършат задълбочен анализ на риска.

Проблемите не се ограничават само до криптовалутите.

Компаниите ALT5 Sigma (по-късно преименувана на AI Financial Corp.) и American Bitcoin, представяни като начин традиционните инвеститори да получат експозиция към криптопазара, също отбелязват сериозни спадове.

Акциите на ALT5 Sigma губят над 90% от стойността си, а инвеститорските загуби се оценяват на около 675 млн. долара.

При American Bitcoin спадът в цената на акциите води до загуби за над 200 млн. долара, въпреки активното популяризиране на компанията от Ерик и Доналд Тръмп-младши.

Разследването повдига и въпроси относно потенциален конфликт на интереси.

Етични експерти посочват, че за първи път в съвременната американска история действащ президент и неговото семейство реализират толкова значителни приходи от индустрия, която същевременно е обект на държавно регулиране.

От Белия дом отхвърлят подобни твърдения и заявяват, че всички действия на администрацията са предприети „в интерес на американския народ“.