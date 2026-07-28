Британците избраха: Наш курорт е №2 сред най-изгодните дестинации в Европа

На първо място в класацията в португалският град Алгарве

Лятната ваканция вече е в разгара си и много семейства се отправят към заслужена почивка. Британската медия Post Office публикува своя 18-и годишен доклад за семейните ваканции, в който класира местата в Европа, където парите стигат най-далеч. Изследването сравнява цените на храни, напитки и основни ваканционни разходи в 22 европейски курорта, като шест от тях са включени за първи път.

Докладът показва, че най-изгодната дестинация за семейна плажна почивка в Европа не е в Испания, Франция или Италия, а в Португалия. Алгарве заема първото място с обща стойност на разглежданите разходи от 139,65 паунда. Освен това цените в района са намалели леко спрямо миналата година, докато в редица други курорти са се повишили. Средната цена на халба бира е 2,62 паунда, а тристепенно меню за цялото семейство с вино и безалкохолни напитки струва 77,79 паунда.

Снимка: iStock

На второ място в класацията е Слънчев бряг с обща стойност на ваканционните разходи от 142,16 паунда, следван от Лансароте на Канарските острови със 147,42 паунда. Испания има най-силно присъствие в топ 10 с общо шест курорта. Въпреки че цените в Слънчев бряг са се увеличили с 9,3% спрямо 2025 г., в доклада се посочва, че присъединяването на България към еврозоната може да е оказало влияние върху поскъпването.

Въпреки ръста на цените, Слънчев бряг продължава да предлага най-евтината семейна вечеря с напитки сред всички анализирани курорти - за малко над 73 паунда. За сравнение, същото хранене струва около 78 паунда в Алгарве и 76 паунда в Менорка, която тази година е нов участник в класацията и заема четвъртото място.

Според Post Office Алгарве е отличен избор за традиционна семейна почивка благодарение на богатия избор от плажове, атракции и заведения. Сред най-популярните курорти в региона са Албуфейра, Виламура и Лагос. Освен плажовете, туристите могат да се разходят с лодка от пристанището, да посетят близките аквапаркове или да прекарат ден в Zoomarine, където има морски живот, представления и водни развлечения. Докладът отчита още, че общите разходи в Алгарве са намалели с 2,7% спрямо миналата година. В противоположния край на класацията е италианският Соренто, определен като най-скъпата курортна дестинация за 2026 г., с обща стойност на разходите от 268,23 паунда.