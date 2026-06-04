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Свят САЩ с нови мита: От 10 до 12,5% на 60 държави

САЩ с нови мита: От 10 до 12,5% на 60 държави

Свят

bTV Бизнес екип

Администрацията на Тръмп не е обявявала нови мита от февруари

Тръмп удря с втора вълна от търговски мита. Митата щее бъдат на стойност от 10 до 12,5% и ще засегнат 60 държави заради опасения, че те не правят достатъчно за справяне с принудителния труд, пише BBC.

Предложените мита идват след разследване, започнало през март от Гриър, на 60-те търговски партньори и дали тези страни не са предприели действия за забрана на принудителния труд. В списъка фигурират Европейският съюз, Китай, Обединеното кралство, Канада и Япония.

Снимка: Ройтерс

Министерството на търговията в САЩ заявява, че ще наложи 10% мита върху вноса от Канада, ЕС, Великобритания, Индонезия, Мексико, Пакистан, Аржентина, Бангладеш, Камбоджа, Ел Салвадор, Гватемала, Индонезия, Малайзия и Тайван.

Останалите 45 държави, включително Китай и Индия, ще се изправят пред мита от 12,5%.

Американското министерство на търговията критикува тези страни, че не правят достатъчно срещу принудителния труд - по веригата на производителност или с вносни практики. Според институцията това поставя американските работници в условия на неравнопоставена конкуренция.

Администрацията на Тръмп не е обявявала нови мита от февруари, когато Върховният съд постанови, че така наречените мита от „Деня на освобождението“, наложени от Тръмп на редица страни по света през април 2025 г., са незаконни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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