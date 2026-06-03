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Свят САЩ предлагат мита за 60 държави заради стоки, произведени с принудителен труд

САЩ предлагат мита за 60 държави заради стоки, произведени с принудителен труд

Свят

bTV Бизнес екип

Ставките по новите американски тарифи варират между 10% и 12,5%

Търговският представител на САЩ (USTR) Джеймисън Гриър обяви, че предлага допълнителни тарифи между 10% и 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори поради техния "неуспех" да ограничат търговията със стоки, произведени чрез принудителен труд, предаде Ройтерс.

"Неуспехът на най-важните ни търговски партньори да се справят с вноса на стоки, произведени с принудителен труд, е неприемлив. Това създава динамика, при която американските работници са принудени да се конкурират в световен мащаб при неравностойни условия", посочи Гриър.

Предложението от офиса на търговския представител на САЩ е последното заключение от разследване за нелоялни търговски практики по раздел 301, което ще бъде публикувано, докато администрацията на Тръмп се стреми да възстанови своите "реципрочни" мита, които бяха отменени с решение на Върховния съд на САЩ през февруари, напомня Ройтерс.

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Предложената ставка от 10% ще бъде насочена към 15 държави като Канада, Европейския съюз, Мексико, Тайван и Обединеното кралство, наред с други.

Останалите 45 разследвани икономики, включително Китай, Япония и Швейцария, ще бъдат засегнати от по-високата ставка от 12,5%.

Съобщението идва преди изтичането на 24 юли на временната тарифа от 10%, наложена от администрацията на Тръмп на 20 февруари, денят, в който Върховният съд отмени "реципрочните" тарифи на президента на САЩ Доналд Тръмп съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия.

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В констатациите относно принудителния труд, Офисът на търговския представител на САЩ обяви, че ще освободи от тарифите редица продукти, включително вноса на енергия, редкоземни елементи и някои други метали, говеждо месо, кафе, някои плодове и зеленчуци, фармацевтични продукти, органични химикали и части за самолети.

USTR заяви, че ще приема обществени коментари относно предложените тарифи и други мерки до 6 юли, като публичното изслушване е насрочено за 7 юли, съобщи БНР.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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