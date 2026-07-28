Всички мостове от евробанкнотите се намират в един град - ето къде

Седемте моста са открити за посетители в периода между 2011 и 2013 г.

Оригиналният дизайн на евробанкнотите не е бил вдъхновен от реални мостове, но един град в Нидерландия решава да ги превърне в действителност. Темата отново стана актуална, след като миналата седмица беше обявено гласуването за новия дизайн на банкнотите в еврозоната.

В социалните мрежи потребителите активно обсъждат кой от 10-те финалисти е най-добрият избор, а дебатът отново насочи вниманието към оригиналните евробанкноти. Макар повечето хора да са ги виждали безброй пъти, докато използват пари в брой, малцина са се вглеждали подробно в техния дизайн. За разлика от евромонетите, които имат различни национални изображения на лицевата страна според държавата, която ги е емитирала, евробанкнотите са еднакви във всички страни от еврозоната.

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На лицевата страна на всяка банкнота има прозорец или врата, които според Европейската централна банка символизират европейския дух на откритост и сътрудничество. На гърба са изобразени мостове, които олицетворяват комуникацията между народите на Европа, както и връзките между Европа и останалия свят. Първоначалната идея е била банкнотите да представят архитектурни стилове от различни исторически епохи - например романския стил върху банкнотата от 10 евро - а не реални сгради или мостове.

Това обаче се променя, когато град Спийкенис в Нидерландия решава да вдъхне живот на тези изображения. През 2011 г. холандският дизайнер Робин Стам предлага идеята за изграждането на истински мостове по образец на тези от евробанкнотите и, съвместно с местните власти, реализира проекта като част от нов жилищен квартал, съобщава Dezeen, цитира Еuronews.

Седемте моста са открити за посетители в периода между 2011 и 2013 г., като всички се намират на пешеходно разстояние един от друг в Спийкенис. До града може лесно да се стигне с линии C и D на метрото в Ротердам.