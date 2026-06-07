Биткойн се срина сериозно

За 24 часа са се продали биткойни за над 1 милиард долара

Цената на биткойна падна под 60 000 долара - най-ниското ниво от октомври 2024 г., точно преди избора на Доналд Тръмп, който я изстреля до рекордно високо ниво. Снощи електронната валута отбеляза спад от около 6% до 59 7709 долара. Само за последните четири дни сривът е с над 18%. Биткойни за над 1 милиард долара са били продадени през последните 24 часа.

Изборът на Тръмп, ревностен защитник на криптовалутите, за втори мандат в Белия дом през ноември 2024 г. предизвика вълна от ентусиазъм в сектора и цената на биткойн се изстреля до почти 110 000 долара, пише "Сега".

Настоящият спад е причинен от няколко фактора, включително корпоративна продажба на биткойни, според Ема Бернау, консултант в Eurosagency. Изненадваща продажба от страна на Strategy – един от най-известните корпоративни притежатели на биткойни, разклати доверието. Компанията разкри, че е продала 32 биткойна на стойност 2.5 млн. долара от резервите си, което е първата подобна продажба от няколко години насам.

„Въпреки че сумата беше минимална, символичното значение е значително. Пазарът като цяло считаше, че Strategy няма намерение да продава своите биткойни и ще продължи да ги натрупва, независимо от пазарните условия“, заяви Бернау. Тя каза, че дългосрочните инвеститори могат да разглеждат спада като възможност за покупка, и посочи няколко потенциални благоприятни фактора, включително напредъка в законодателството на САЩ за подкрепа на сектора на криптовалути.

Засега обаче прогнозата не се оправдава - няколко часа по-късно BlackRock ETF продаде биткойни за над 213 млн. долара.

Сривът засегна и останалите криптовалути - Zcash загуби 50% от стойността си за последните 24 часа. Zcash, дълго време позиционирана като водеща криптовалута, фокусирана върху поверителността, се сблъска със значителни пазарни сътресения в началото на юни 2026 г. след разкриването на критична уязвимост в защитения си пул Orchard. Грешката, присъстваща от активирането на пула през 2022 г., повдигна въпроси за сигурността на защитените транзакции, въпреки бързите усилия за отстраняване от страна на разработчиците.