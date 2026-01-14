САЩ официално одобриха износа на чипове на Nvidia за Китай

Новата разпоредба значително ще засили възможностите на Китай в сферата на изкуствения интелект

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп официално разреши продажбата на вторите по мощност чипове за изкуствен интелект на технологичната компания Nvidia за Китай, предаде Ройтерс. Решението въвежда нови правила, които вероятно ще позволят започването на доставките на полупроводниците от сериите Ейч200 (H200) въпреки силната съпротива на твърдолинейно настроени американски политици, които не искат САЩ да споделят високотехнологични продукти с Пекин.

Съгласно регулациите чиповете ще бъдат проверявани от независима тестова лаборатория, която трябва да потвърди техните технически възможности в сферата на изкуствения интелект, преди да бъдат изнасяни за Китай. Освен това Пекин няма право да получи повече от 50 на сто от общото количество такива чипове, продадени на американски клиенти.

Също така Nvidia ще трябва да удостовери, че на американския пазар има достатъчно наличности от чипа Ейч200, а китайските клиенти ще бъдат задължени да докажат, че разполагат с „адекватни мерки за сигурност“ и че тези полупроводници няма да бъдат използвани за военни цели. Тези условия не бяха формално структурирани досега, посочва Ройтерс.

В изявление американската технологична корпорация съобщи, че решението на президента Тръмп „постига добре обмислен баланс, който е добър за Америка“ и ще помогне на компанията да се конкурира на глобалния пазар на чипове.

„Критиците на (президентската) администрация неволно насърчават интересите на чуждестранни конкуренти, включени в американските санкционни списъци – САЩ винаги трябва да насърчава нейната индустрия да се конкурира за проверен и одобрен търговски бизнес, подкрепяйки истински работни места за гражданите на страната“, посочва Nvidia.

Миналия месец Тръмп заяви, че ще разреши прдажбите на чиповете срещу такса от 25 на сто за американското правителство, припомни БТА. Решението предизвика критики от представители на целия политически спектър в САЩ, които се опасяват, че полупроводниците ще засилят военния капацитет на Пекин и ще подкопаят технологичното предимство на САЩ в областта на изкуствения интелект.

Китайски технологични компании са направили поръчки за над 2 милиона чипа Ейч200, всеки с цена около 27 000 долара, съобщи Ройтерс миналия месец. Това надхвърля значително наличностите на Nvidia, които възлизат на около 700 000 чипа.

По време на изложението за потребителска електроника Си И Ес (Consumer Electronics Show – CES) в Лас Вегас миналата седмица главният изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуан заяви, че Nvidia увеличава производството на чиповете от тази серия заради силното търсене както от Китай, така и от останалия свят. Това търсене повишава и цените за наем на Ейч200, които в момента се намират в центрове за данни за облачни изчисления.

Сайф Хан, бивш директор по технологии и национална сигурност в Съвета за национална сигурност на Белия дом в администрацията на предишния президент Джо Байдън, заяви, че новата разпоредба значително ще засили възможностите на Китай в сферата на изкуствения интелект.

„Разпоредбата ще позволи износ на около два милиона усъвършенствани чипа Ейч200 за Китай – изчислителен капацитет, сравним с този, който днес притежава една водеща американска компания за изкуствен интелект“, каза Хан. „Администрацията (на Тръмп) също така ще срещне трудности при прилагането на изискванията, които трябва да попречат на китайски облачни доставчици да подпомагат злонамерени дейности“, допълни той.

Подобни опасения бяха причина администрацията на предишния президент Джо Байдън да забрани продажбата на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект за Китай. Администрацията на Тръмп обаче, водена от съветника по изкуствен интелект в Белия дом Дейвид Сакс, твърди, че износът на такива чипове ще обезкуражи китайски конкуренти – като например санкционираната китайска компания „Хуавей“ (Huawei), в опитите си да настигнат най-модерните полупроводници на Nvidia и „Адвансд Майкро Дивайсис“ (Advanced Micro Devices - AMD).

Когато Тръмп обяви решението си миналия месец, той заяви, че чиповете ще бъдат изнасяни за Китай „при условия, които не застрашават националната сигурност на САЩ“.

Ройтерс съобщи миналия месец, че САЩ са започнали преглед, който може да доведе до първите доставки на чиповете до Китай.

В същото време китайските митнически власти официално са уведомили своите служите тази седмица, че чиповете от серията Ейч200 нямат разрешение за внос в Китай, допълва Ройтерс, позовавайки се на свои източници.

Освен това китайските власти са свикали срещи с местни технологични компании и са ги изрично инструктирали да не купуват тези чипове, освен ако не е абсолютно необходимо.

