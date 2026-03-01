Това е най-големият град в света, за който мнозина никога не са чували

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Този град е с население колкото пет Българии
Град с 30 милиона души, който прилича на сцена от научнофантастичен филм, където влакове преминават през сгради, а дронове създават невероятни формации всеки ден, вероятно звучи като нещо невъзможно.
Този град обаче е съвсем реален и наистина съществува, а наскоро взе титлата на най-големия град в света.
Добре дошли в Чунцин, метрополията на Китай и без съмнение бъдещето на киберсвета и напредналите технологии.
Чунцин има много имена: градът планина, градът огън, градът парти. Той е разположен на етажи в полите на планините и е пълен със стълби. От тях идва още едно от неговите имена - фитнес студио под открито небе. Освен това го наричат и "столица на мотоциклетите" - градът е хълмист и просто няма как да се карат велосипеди, пише DW.
В Китай и в Азия Чунцин отдавна се е превърнал в магнит за туристите, разказва ZDF. Мегаполисът се слави и като популярна кулиса за невероятни снимки - като например с метрото, което преминава през осмия етаж на един жилищен блок, или с площада, който не е площад, а се намира на 20 етажа под земната повърхност.
В Чунцин ежедневно се движат огромен брой автомобили. Затова местните власти изграждат многоетажни автоматизирани паркинги. Един от тях е 22-етажен гараж с 400 места, където колата се паркира само за секунди – шофьорът влиза в специален бокс и сканира QR код.
Заради ограниченото пространство детски площадки често се изграждат върху покривите на небостъргачи. Там въздухът е по-чист, а гледката към града е впечатляваща.
Освен с футуристичната си архитектура, Чунцин впечатлява и с природата наоколо – планински пейзажи, скали и речни гледки допълват образа на един град, който съчетава свръхмодерна урбанизация и природна красота.
