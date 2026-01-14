Какви са новите правила за финансовите публикации на инфлуенсърите?

Финансовите продукти често са свързани с високи рискове

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува нов лист с насоки за инфлуенсътите, които публикуват финансово съдържание в профилите си. Целта е отговорно популяризиране на финансови продукти и услуги в социалните мрежи. Комисията за финансов надзор (КФН) подкрепя инициативата и препоръчва на българските инфлуенсъри да се запознаят внимателно с предоставените указания и съвети.

Финансовите продукти често са свързани с високи рискове, а неточна или подвеждаща информация може да доведе до сериозни последствия за последователите на инфлуенсърите. ESMA и КФН подчертават значението на прозрачността при платени партньорства и лични интереси, на точността на публикуваната информация, както и на правилното представяне на рисковете, свързани с инвестициите.

Фактическият лист съдържа конкретни препоръки за безопасно и отговорно споделяне на финансово съдържание: бъдете честни и ясни, информирайте се добре и проверявайте надеждността на продуктите и платформите, за които публикувате. Информацията трябва да бъде точна и недвусмислена, особено когато става дума за инвестиционни възможности с висок риск, като договори за разлика (CFDs), форекс, фючърси или криптовалути.

КФН съветва инфлуенсърите да се информират и чрез собствените канали на комисията в LinkedIn и Instagram, за да следят актуални насоки и съвети. Популяризирането на финансови продукти и услуги е различно от рекламирането на стоки като обувки или часовници – то носи реални финансови последствия за аудиторията и изисква допълнителни предпазни мерки.

Сред основните правила са: съобщавайте дали получавате заплащане или друг вид облага, уточнявайте личните си инвестиции и интереси, не предоставяйте персонализирани инвестиционни съвети без лиценз, и избягвайте да се представяте като експерт по теми, които не разбирате напълно. Необходимо е да се отбележи, че дори декларации от типа „Това не е инвестиционен съвет“ не гарантират защита, ако публикацията може да се тълкува като препоръка.

