Този сръбски спа курорт има 4 термални извора, а настаняването е наистина евтино

На южните склонове на Копаник, на надморска височина от 550 метра, се намира истинска спа перла - Йошаничка баня. Сгушена в долината на река Йошаница, това е и въздушен спа център, богат на гори, доминирани от черен бор, и е известна с термалните си извори с лечебна вода, които са сред най-горещите в Европа. Намира се в община Рашка, на 245 км от Белград, миризмата на пара над реката в зимните сутрини и гледката към гористите склонове ѝ придават планинско-средиземноморски чар.

Лечебните свойства на термалните извори в този спа център са известни още от римско време, както се вижда от археологически следи в района. През османския период изворите също са били в употреба, за което свидетелства турската баня от 17 век, докато по-сериозното развитие на спа курорта започва в края на 19 и началото на 20 век.

Първото експертно изследване на лечебните свойства на водите на Йошаничка баня е извършено през 1834 г. Водата е тествана в Медицинския университет във Виена и по искане на княз Милош, като по този повод водата на Йошаничка баня е изравнена с водите на Рибарска и Брестовачка баня.

През следващата година, 1835 г., водата е тествана от барон Хердер, управител на мината в Кралско-саксонската минна, и това продължава отново през 1846 г. През тези години членове на семейството на княз Милош са се лекували в Йошаничка баня, пише Kurir.rs.

Между двете световни войни Йошаничка баня става все по-популярна сред гостите от бившето Кралство Югославия, а следвоенният период е белязан от изграждането на рехабилитационни центрове и хотели. Днес тя съчетава здравен туризъм, уикенд почивки и планинска атмосфера, което прави този спа център един от най-известните в Сърбия, както и в региона.

С какво е известна водата?

Изворите на Йошаничка баня се намират във вулканичната област и са възникнали в резултат на тектонични промени. Има 13 от тях, пълни с вода, т.е. повече от тях са в употреба и дават 30 литра вода в секунда. Те извират от пукнатини в серпентинови и трахитни скали.

Йошаничка баня е известна със своите хипертермални извори, чиято температура достига до 78°C, които трябва да се охладят, за да бъдат използвани. Това я нарежда сред най-горещите спа центрове в Европа. Водата е минерална, богата на натрий, калий, калций и други микроелементи, и поради температурата и химичния си състав се използва за терапевтични цели.

Особеността на тази вода е именно комбинацията от висока температура и минерален състав, което позволява силен ефект върху опорно-двигателния апарат, но също така и върху кръвообращението и метаболизма. Всяка терапия се провежда след консултация с лекар, особено поради високата температура на водата.

Хидротерапията е на разположение на посетителите на този курорт, която освен плуване и къпане, включва и възможност за подводен масаж.

Какво да видите в района?

В близост до Йошаничка баня има множество исторически забележителности и манастири. На първо място сред равни е манастирът Студеница, един от най-важните сръбски средновековни манастири, под закрилата на ЮНЕСКО, на около 40 километра от самия спа център. Разбира се, има и Копаоник, национален парк, идеален за туризъм през лятото и ски през зимата. Нови Пазар, град с богата история, се намира на 55 км от Йошаничка баня, близо до която се намират манастирите Сопочани и Джурджеви ступови. Разбира се, не бива да забравяме Кралево и манастира Жича, които се намират на 74 км от спа центъра.

За разлика от популярните спа центрове, Йошаничка баня предлага спокойствие. Няма тълпи, няма градски ритъм, само шумът на реката, парата над термалните басейни и планинският въздух. Именно тази комбинация я прави идеална за тези, които искат да съчетаят възстановяване на здравето с бягство от ежедневието в града.

Що се отнася до цените за настаняване в този спа център, те са много достъпни и варират в зависимост от вида настаняване, периода на престой и оборудването. Настаняване в частни апартаменти и стаи може да се намери за 20 евро на вечер. Настаняването в хотел, разбира се, е по-скъпо, но и по-комфортно.

Йошаничка баня е малка, но има няколко приятни места, където можете да хапнете местни специалитети на прилични цени. Менюто обикновено включва домашно приготвено печено и барбекю, яхния, боб, домашно приготвено кисело мляко или сирене, както и местно вино и ракия. Обядът, който включва основно ястие и напитка, обикновено струва около 8 евро на човек, а храната е от най-високо качество, закупена от местни фермери.

