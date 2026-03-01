×

Този сръбски спа курорт има 4 термални извора, а настаняването е наистина евтино

Този сръбски спа курорт има 4 термални извора, а настаняването е наистина евтино

Свят

Десислава Боцева

Лечебните свойства на термалните извори в този спа център са известни още от римско време

На южните склонове на Копаник, на надморска височина от 550 метра, се намира истинска спа перла - Йошаничка баня. Сгушена в долината на река Йошаница, това е и въздушен спа център, богат на гори, доминирани от черен бор, и е известна с термалните си извори с лечебна вода, които са сред най-горещите в Европа. Намира се в община Рашка, на 245 км от Белград, миризмата на пара над реката в зимните сутрини и гледката към гористите склонове ѝ придават планинско-средиземноморски чар.

Лечебните свойства на термалните извори в този спа център са известни още от римско време, както се вижда от археологически следи в района. През османския период изворите също са били в употреба, за което свидетелства турската баня от 17 век, докато по-сериозното развитие на спа курорта започва в края на 19 и началото на 20 век.

Първото експертно изследване на лечебните свойства на водите на Йошаничка баня е извършено през 1834 г. Водата е тествана в Медицинския университет във Виена и по искане на княз Милош, като по този повод водата на Йошаничка баня е изравнена с водите на Рибарска и Брестовачка баня.

Тази страна отменя визите за гражданите на всички държави до юли

През следващата година, 1835 г., водата е тествана от барон Хердер, управител на мината в Кралско-саксонската минна, и това продължава отново през 1846 г. През тези години членове на семейството на княз Милош са се лекували в Йошаничка баня, пише Kurir.rs.

Между двете световни войни Йошаничка баня става все по-популярна сред гостите от бившето Кралство Югославия, а следвоенният период е белязан от изграждането на рехабилитационни центрове и хотели. Днес тя съчетава здравен туризъм, уикенд почивки и планинска атмосфера, което прави този спа център един от най-известните в Сърбия, както и в региона.

С какво е известна водата?

Изворите на Йошаничка баня се намират във вулканичната област и са възникнали в резултат на тектонични промени. Има 13 от тях, пълни с вода, т.е. повече от тях са в употреба и дават 30 литра вода в секунда. Те извират от пукнатини в серпентинови и трахитни скали.

Йошаничка баня е известна със своите хипертермални извори, чиято температура достига до 78°C, които трябва да се охладят, за да бъдат използвани. Това я нарежда сред най-горещите спа центрове в Европа. Водата е минерална, богата на натрий, калий, калций и други микроелементи, и поради температурата и химичния си състав се използва за терапевтични цели.

Особеността на тази вода е именно комбинацията от висока температура и минерален състав, което позволява силен ефект върху опорно-двигателния апарат, но също така и върху кръвообращението и метаболизма. Всяка терапия се провежда след консултация с лекар, особено поради високата температура на водата. 

Хидротерапията е на разположение на посетителите на този курорт, която освен плуване и къпане, включва и възможност за подводен масаж.

Какво да видите в района?

В близост до Йошаничка баня има множество исторически забележителности и манастири. На първо място сред равни е манастирът Студеница, един от най-важните сръбски средновековни манастири, под закрилата на ЮНЕСКО, на около 40 километра от самия спа център. Разбира се, има и Копаоник, национален парк, идеален за туризъм през лятото и ски през зимата. Нови Пазар, град с богата история, се намира на 55 км от Йошаничка баня, близо до която се намират манастирите Сопочани и Джурджеви ступови. Разбира се, не бива да забравяме Кралево и манастира Жича, които се намират на 74 км от спа центъра.

Европейска страна дава безплатно достъп до частни острови – ето как можете да спечелите

За разлика от популярните спа центрове, Йошаничка баня предлага спокойствие. Няма тълпи, няма градски ритъм, само шумът на реката, парата над термалните басейни и планинският въздух. Именно тази комбинация я прави идеална за тези, които искат да съчетаят възстановяване на здравето с бягство от ежедневието в града.

Що се отнася до цените за настаняване в този спа център, те са много достъпни и варират в зависимост от вида настаняване, периода на престой и оборудването. Настаняване в частни апартаменти и стаи може да се намери за 20 евро на вечер. Настаняването в хотел, разбира се, е по-скъпо, но и по-комфортно.

Йошаничка баня е малка, но има няколко приятни места, където можете да хапнете местни специалитети на прилични цени. Менюто обикновено включва домашно приготвено печено и барбекю, яхния, боб, домашно приготвено кисело мляко или сирене, както и местно вино и ракия. Обядът, който включва основно ястие и напитка, обикновено струва около 8 евро на човек, а храната е от най-високо качество, закупена от местни фермери.

