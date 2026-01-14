Български „еднорг“ сред 100-те най-бързо развиващи се технологични компании във Великобритания

Класацията отразява значими постижения в растежа, иновациите и пазарното въздействие

Payhawk е включена в изданието за 2026 г. на престижната класация The Sunday Times: 100 Tech, която отличава най-бързо развиващите се частни технологични компании във Великобритания. Това става ясно от публикация на компанията в Linkedin. Пълните резултати ще бъдат публикувани този петък, но още сега е ясно, че признанието поставя Payhawk сред водещите иноватори в сектора.

Класацията отразява значими постижения в растежа, иновациите и пазарното въздействие, а включването на Payhawk е доказателство за нарастващото доверие към цялостния ѝ подход в управлението на фирмени финанси.

Все повече финансови екипи избират оркестрация вместо фрагментирани инструменти, доверявайки се на Payhawk като единна платформа за управление на корпоративни карти, разходи, плащания, пътувания и обществени поръчки. Решението позволява всичко това да се случва в една контролирана система – без излишна сложност и без компромис с контрола и сигурността.

Това признание е и резултат от силното партньорство с клиентите на Payhawk, които ежедневно разчитат на платформата, както и от отдадеността на екипа, който продължава да изгражда и развива продукта с фокус върху реалните нужди на модерните финансови организации.

Пълният списък с резултатите ще бъде публикуван този петък.

