Край на поскъпването? Пазарът на храни се балансира преди пролетта

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Деветата седмица на 2026 година преминава под знака на умерена корекция при плодовете и зеленчуците и запазена стабилност в останалите основни хранителни сектори. Това показва седмичният оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), отразен в отчета за потребителските цени на дребно към 25 февруари 2026 г., предоставен на Българска телеграфна агенция (БТА).
Според данните ценовата динамика през отчетния период е значително по-слаба спрямо предходните седмици. Регистрирани са изменения при едва 40 продукта, като общата тенденция е коригираща. Това потвърждава процеса на пазарно балансиране след сезонното поскъпване в началото на февруари.
Най-осезаемите движения са концентрирани в сегмента на сезонните зеленчуци и пресните плодове.
Сред продуктите с най-голям ръст се открояват:
В обратната посока:
Яйцата също запазват цените си: Размер М – 0,28 евро/бр. Размер L – 0,30 евро/бр.
При млечните продукти измененията са минимални. Прясното краве мляко в бутилка поскъпва символично с 1% до 1,81 евро за литър. Тетрапак млякото варира между 1,61 и 1,99 евро за литър според маслеността.
Кашкавалът от краве мляко се предлага в диапазона 12,26–16,59 евро за килограм. Кравето сирене (кофа 15 кг) е 8,63 евро/кг, а вакуумираното овче сирене – 15,18 евро/кг. Киселото мляко се търгува средно по 0,79 евро за кофичка.
При основните хранителни стоки се наблюдават символични понижения:
Всички видове хляб (бял, „Добруджа“, типов) остават стабилни между 1,52 и 1,80 евро за килограм, а олиото запазва цената си от 2 евро за литър.
При плодовете се отчита по-разнородна картина:
В същото време:
Седмичният анализ потвърждава процес на постепенно стабилизиране след сезонните пикове в началото на февруари. Основните хранителни категории – месо, мляко, хляб и базови продукти – демонстрират устойчивост, което е индикатор за балансирано пазарно състояние.
Очакванията са с навлизането в март да се увеличи предлагането на сезонни зеленчуци, което може да окаже допълнителен натиск за понижаване на цените при оранжерийната продукция. Като потенциален рисков фактор остава единствено търсенето на агнешко месо и яйца в периода около Великден.
