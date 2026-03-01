Край на поскъпването? Пазарът на храни се балансира преди пролетта

Кои са най-сериозните ценови изменения?

Деветата седмица на 2026 година преминава под знака на умерена корекция при плодовете и зеленчуците и запазена стабилност в останалите основни хранителни сектори. Това показва седмичният оперативен анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ), отразен в отчета за потребителските цени на дребно към 25 февруари 2026 г., предоставен на Българска телеграфна агенция (БТА).

Пазарът навлиза във фаза на балансиране

Според данните ценовата динамика през отчетния период е значително по-слаба спрямо предходните седмици. Регистрирани са изменения при едва 40 продукта, като общата тенденция е коригираща. Това потвърждава процеса на пазарно балансиране след сезонното поскъпване в началото на февруари.

Най-осезаемите движения са концентрирани в сегмента на сезонните зеленчуци и пресните плодове.

Най-сериозни ценови изменения

Снимка: iStock

Сред продуктите с най-голям ръст се открояват:

Глави целина (400–500 г) – поскъпване с 21% до средна цена от 1,29 евро за брой, вследствие на ограничено предлагане и сезонно търсене.

Връзка листа целина – увеличение с 15% до 0,62 евро.

Връзка праз (5 бр.) – ръст от 17% до 2,36 евро за брой, повлиян от по-високи транспортни разходи и засилено потребление преди пролетния сезон.

Морски кефал – поскъпване с 10% до 6,78 евро за килограм, което отразява сезонното търсене на местна черноморска риба

Корнишони – ръст от 4% до 3,07 евро за килограм.

В обратната посока:

Ягоди – поевтиняване с 5% до 8,56 евро за килограм поради увеличен внос от южни региони.

Карфиол – спад от 3% до 2,70 евро за килограм.

Патладжани и тиквички – понижение от по 2%, съответно до 4,04 и 3,97 евро за килограм, което се разглежда като корекция след февруарския сезонен пик.

Месо и яйца: пълна стабилност

В месния сектор се отчита изцяло стабилна ценова картина.

Свински бут с кост – 5,63 евро/кг

Свински врат без кост – 7,89 евро/кг

Пилета (замразени и охладени) – около 4,26 евро/кг

Пилешко филе охладено – 8,19 евро/кг

Агнешко месо – 14,33 евро/кг

Яйцата също запазват цените си: Размер М – 0,28 евро/бр. Размер L – 0,30 евро/бр.

Млечни продукти и основни храни

Снимка: Getty Images/iStock

При млечните продукти измененията са минимални. Прясното краве мляко в бутилка поскъпва символично с 1% до 1,81 евро за литър. Тетрапак млякото варира между 1,61 и 1,99 евро за литър според маслеността.

Кашкавалът от краве мляко се предлага в диапазона 12,26–16,59 евро за килограм. Кравето сирене (кофа 15 кг) е 8,63 евро/кг, а вакуумираното овче сирене – 15,18 евро/кг. Киселото мляко се търгува средно по 0,79 евро за кофичка.

При основните хранителни стоки се наблюдават символични понижения:

Брашно тип 500 – спад с 1% до 0,99 евро/кг

Захар – спад с 1% до 1,25 евро/кг

Всички видове хляб (бял, „Добруджа“, типов) остават стабилни между 1,52 и 1,80 евро за килограм, а олиото запазва цената си от 2 евро за литър.

Смесена динамика при плодовете

При плодовете се отчита по-разнородна картина:

Ябълки – +3% до 2 евро/кг

Лимони – +3% до 2,69 евро/кг

Круши – +2% до 2,85 евро/кг

В същото време:

Портокали – −2% до 1,88 евро/кг

Мандарини – −1% до 2,05 евро/кг

Чушки (зелени и червени) – −1% до около 3,93 евро/кг

Оранжерийни краставици – −1% до 3,68 евро/кг

Оранжерийни домати – −1% до 2,67 евро/кг

Стабилизация преди пролетта

Седмичният анализ потвърждава процес на постепенно стабилизиране след сезонните пикове в началото на февруари. Основните хранителни категории – месо, мляко, хляб и базови продукти – демонстрират устойчивост, което е индикатор за балансирано пазарно състояние.

Очакванията са с навлизането в март да се увеличи предлагането на сезонни зеленчуци, което може да окаже допълнителен натиск за понижаване на цените при оранжерийната продукция. Като потенциален рисков фактор остава единствено търсенето на агнешко месо и яйца в периода около Великден.

